250 کانون فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر عصر شنبه در دیدار امام جمعه قاین اظهارداشت: ایجاد تحول در رویکردهای این اداره از ضرورت‌های لازم و مورد تأکید است و در این تحول باید قرآن کریم به عنوان مهمترین مؤلفه هدایت بشری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ترویج باورهای دینی و اسلامی به عهده فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این اداره باید از هر آنچه که در توان دارد در این راستا استفاده کند.

مطهری فر در ادامه موضوع مسئولیت در نظام اسلامی را مورد اهمیت قرار داد و مسئولیت‌ها را به مثابه فرصتی دانست که خداوند به انسان‌ها می ‌دهد تا توفیق خدمتگذاری مسلمین را داشته باشند.

وی با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر و ارائه راهکارهای عملیاتی مقابله با جنگ نرم وهمچنین با توجه به سیاست های فرهنگی وزارت فرهنگ بر تولید آثار فاخرو برپایی همایش ها و جشنواره ها در راستای سندچشم انداز تاکید کرد.

وی با بیان اینکه قرآن اصلی ‌ترین برنامه در مقابله با جنگ نرم است، اظهار داشت: در شرایط امروزه ما نیازمند تقویت برنامه‌ ها و آموزه‌های قرآنی برای خنثی‌سازی توطئه دشمنان هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی فعالیت‌های قرآنی در نظام جمهوری اسلامی ایران را بسیار بالا دانست و افزود: من با افتخار اعلام می ‌کنم که در هیچ استانی مانند خراسان جنوبی در یک سال اخیر فعالیت‌های قرآنی، مذهبی و دینی به این گستردگی انجام نشده است.

مطهری ‌فر از فعالیت 12 موسسه قرآنی در استان خبر داد و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از سال 86 فعالیت خود را در راستای تاسیس موسسات قرآنی آغاز کرد و تا کنون 12 موسسه قرآنی در خراسان جنوبی تاسیس شده است و در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: 10 موسسه قرآنی نیز در استان آماده دریافت مجوز هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تقدیر از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان قاین هدف از سفر به قاین را تعامل با ادارات و پرسنل و اصحاب فرهنگ و هنر دانست و گفت: هدف اصلی بررسی آسیب‌های فرهنگی و هنری استان و دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر است.

مطهری‌ فر اضافه کرد: هنرمند با استفاده از ابزار موجود می ‌تواند در فرهنگ ‌سازی و ارتقای نگرش مردم مفید باشد و با ارائه الگو به نسل جوان می‌ تواند در سیره و رفتار مؤثر شود.

وی با اشاره به وظیفه و رسالت سنگین هنرمندان تاکید کرد: امروزه نیاز به زحمت و تلاش و کوشش همه هنرمندان داریم که با یک رویکرد دینی و معنوی بتوانیم به اهداف نظام دست یابیم.