لزوم تشکیل جلسه فوق العاده مجمع برای حل موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر،تدوین سیاست‌های کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور که از جلسات قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز و مواردی به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز مجمع نیز ادامه یافت و دوازده بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی ضمن تشکر از مجلس و شورای نگهبان به خاطر توجه به نظرات مجمع در رعایت سیاست‌های کلی با توجه به ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس اصل 112 قانون اساسی، از دبیر و اعضای ذی‌ربط مجمع خواست جلسات فوق‌العاده کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری برای بررسی کارشناسانه و جامع موارد اختلافی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شواری نگهبان و اعضای کمیسیون، هر چه سریع‌تر ظرف دو روز آینده تشکیل شود تا نتایج حاصله در جلسه فوق‌العاده مجمع در هفته جاری، مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

سپس، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان مربوطه و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا در خصوص موارد پیشنهادی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع، موارد ذیل در ادامه بخش ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی به تصویب رسید.

- تحول بنیادین شیوه‌های ارزشیابی دانش‌آموزان جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش‌آموزان

- رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی

- تقویت آداب و مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته‌ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان

- تأکید بر کاربردی کردن آموزش‌های نظری

- تقویت آموزش‌های فنی ‌و ‌حرفه‌ای

همچنین اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به‌ویژه در عرصه‌های ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ارتقای معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و تلاش برای ارتقای معنوی خانواده‌ها.

- برنامه ‌ریزی برای ارتقای سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

- ارتقای تربیت عقلائی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن‌دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم‌سالاری دینی و منافع ملی

- برنامه ‌ریزی برای رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش‌آموزان

- توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس، تأمین امکانات، تجهیزات، فضای ورزشی مناسب در مدرسه و خارج از آن و استفاده بهینه مدارس از امکانات و تجهیزات سایر نهادها به‌ویژه تربیت بدنی.

- تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی با تأکید بر مشاوره و راهنمایی در مدارس با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور.

- توجه همه‌جانبه به مقتضیات روحی و جسمی دانش‌آموزان در دوره بلوغ و برنامه‌ریزی جامع برای عبور مناسب از این دوره.

ادامه این مبحث به جلسات آینده مجمع موکول شد.