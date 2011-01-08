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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

هاشمی مطرح کرد:

لزوم تشکیل جلسه فوق العاده مجمع برای حل موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه

لزوم تشکیل جلسه فوق العاده مجمع برای حل موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد جلسات فوق‌العاده کمیسیون اقتصاد مجمع برای بررسی کارشناسانه و جامع موارد اختلافی برنامه پنجم با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و اعضای کمیسیون، هر چه سریع‌تر ظرف دو روز آینده تشکیل شود تا نتایج حاصله در جلسه فوق‌العاده مجمع در هفته جاری، مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،تدوین سیاست‌های کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور که از جلسات قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز و مواردی به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز مجمع نیز ادامه یافت و دوازده بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی ضمن تشکر از مجلس و شورای نگهبان به خاطر توجه به نظرات مجمع در رعایت سیاست‌های کلی با توجه به ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس اصل 112 قانون اساسی، از دبیر و اعضای ذی‌ربط مجمع خواست جلسات فوق‌العاده کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری برای بررسی کارشناسانه و جامع موارد اختلافی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شواری نگهبان و اعضای کمیسیون، هر چه سریع‌تر ظرف دو روز آینده تشکیل شود تا نتایج حاصله در جلسه فوق‌العاده مجمع در هفته جاری، مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

سپس، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان مربوطه و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا در خصوص موارد پیشنهادی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع، موارد ذیل در ادامه بخش ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی به تصویب رسید.

- تحول بنیادین شیوه‌های ارزشیابی دانش‌آموزان جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش‌آموزان

- رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی

- تقویت آداب و مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته‌ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان
- تأکید بر کاربردی کردن آموزش‌های نظری

- تقویت آموزش‌های فنی ‌و ‌حرفه‌ای

همچنین اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به‌ویژه در عرصه‌های ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- ارتقای معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و تلاش برای ارتقای معنوی خانواده‌ها.

- برنامه ‌ریزی برای ارتقای سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

- ارتقای تربیت عقلائی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن‌دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم‌سالاری دینی و منافع ملی

- برنامه ‌ریزی برای رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش‌آموزان

- توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس، تأمین امکانات، تجهیزات، فضای ورزشی مناسب در مدرسه و خارج از آن و استفاده بهینه مدارس از امکانات و تجهیزات سایر نهادها به‌ویژه تربیت بدنی.

-  تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی با تأکید بر مشاوره و راهنمایی در مدارس با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور.

- توجه همه‌جانبه به مقتضیات روحی و جسمی دانش‌آموزان در دوره بلوغ و برنامه‌ریزی جامع برای عبور مناسب از این دوره.

ادامه این مبحث به جلسات آینده مجمع موکول شد.

کد مطلب 1227567

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