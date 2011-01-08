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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات قرآنی "مبین" تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات قرآنی "مبین" تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری مطبوعات قرآنی "مبین" تا پایان دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در دو بخش آثار مکتوب و دیجیتال برگزار می شود و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که آثار آنان با مضامین قرآنی در رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رشته‌های مقاله، یادداشت، تیتر، عکس، خبر، گزارش و مصاحبه منتشر شده باشد، می توانند در جشنواره شرکت کنند.

هدف از برگزاری این جشنواره، شناخت ابزارهای مناسب در حوزه رسانه برای گسترش و ترمیم زیرساختهای فرهنگی و قرآنی، شناسایی و کشف استعدادها و فعالان مطبوعات در حوزه قرآن و نیز تقدیر و تجلیل از اصحاب مطبوعات قرآنی است.

جشنواره سراسری مطبوعات قرآنی "مبین" به همت اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان تهران و با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و استانداری استان تهران برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان ماه جاری به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ارسال کنند.
 

کد مطلب 1227568

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