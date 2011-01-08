مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات قرآنی "مبین" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در دو بخش آثار مکتوب و دیجیتال برگزار می شود و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که آثار آنان با مضامین قرآنی در رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رشته‌های مقاله، یادداشت، تیتر، عکس، خبر، گزارش و مصاحبه منتشر شده باشد، می توانند در جشنواره شرکت کنند.

هدف از برگزاری این جشنواره، شناخت ابزارهای مناسب در حوزه رسانه برای گسترش و ترمیم زیرساختهای فرهنگی و قرآنی، شناسایی و کشف استعدادها و فعالان مطبوعات در حوزه قرآن و نیز تقدیر و تجلیل از اصحاب مطبوعات قرآنی است.

جشنواره سراسری مطبوعات قرآنی "مبین" به همت اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان تهران و با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و استانداری استان تهران برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان ماه جاری به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ارسال کنند.

