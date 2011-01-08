29 نفر به مرحله کشوری مسابقه قصه گویی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فریدون سید مصطفوی عصر شنبه مراسم افتتاح چهاردهمین ویژه برنامه قصهگویی غرب کشور با اشاره به نحوه راهیابی قصهگویان به جشنواره منطقهای عنوان داشت: در مرحله ای حوزه ای در مراکز فرهنگی هنری 212 نفر در سطح هفت استان غرب کشور داوطلب قصهگویی بودند که از این تعداد 171 نفر از آنها به بخش استانی راه یافته و براساس امتیاز اعلامی از سوی داروان 29 نفر به مرحله منطقه یک کشوری راه یافتند.
وی با اشاره به اینکه در چهاردهمین ویژه برنامه قصهگویی منطقه یک کشوری 29 قصهگو از هفت استان غرب کشور به قصهگویی میپردازند، بیان داشت: چهاردهمین ویژه برنامه قصهگویی منطقه یک کشوری با حضور استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، قم، قزوین و زنجان در ارومیه از امروز تا 20 دیماه سالجاری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه چهار نفر از بخشهای مختلف این جشنواره به مرحله کشوری جشنواره قصهگویی راه خواهند یافت، بیان داشت: بخش اصلی جشنواره قصهگویی در حوزه مربیان کانون پرورش فکری و مربیان برگزیده دورههای قبلی و همچنین قصهگویی در بخش آزاد از قبیل مربیان ادبی و هنری و سایر کارکنان کانون و داوطلبان خارج از کانون است.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی با بیان اینکه در این جشنواره چهار نفر قصهگو از استان آذربایجان غربی شرکت دارند، ادامه داد: مقالهنویسی از فعالیتهای جنبی این جشنواره است که از 10 مقاله ارسالی به تهران پنج مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شده و قبل از اجرای جشنواره داوری و انتخاب شدهاند و سه مقاله به جشنواره منطقهای دعوت شدهاند که بعد از ارائه مقالات یک مقاله به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
مصطفوی با بیان اینکه قصهها با موضوع دینی در این جشنواره ارائه میشوند، افزود: قصههای ارائه شده در این جشنواره به زبانهای ترکی، فارسی، کردی، دو زبانه فارسی گیلکی و یک قصه به زبان انگلیسی اجرا میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت قصهگویی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: قصهگویی از بهترین روشهای تربیت اسلامی برای کودکان است که باید مربیان بر مبنای روشهای تربیت اسلامی آن را مدنظر قرار دهند.
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