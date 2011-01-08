به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 16:45 امروز شنبه یک بازی در گروه A بین دو تیم کویت و چین آغاز شده است.

نیمه اول این بازی که با قضاوت "بنجامین ویلیامز" استرالیایی و در ورزشگاه "ثانی بن جاسم" شهر دوحه در حال برگزاری است با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

در دقیقه 35 این بازی داور استرالیایی "مساعد ندا العنزی" مدافع تیم ملی کویت را از زمین اخراج کرد تا این تیم مسابقه را با یک بازیکن کمتر ادامه دهد. العنزی برخوردی خشن با مدافع چینی داشت که داور را مجاب کرد تا او را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کند. ویلیامز علاوه بر اخراج مساعد ندا در نیمه اول به "کیو بو" از تیم چین نیز کارت زرد نشان داد.