مهمترین وظیفه روابط عمومی ها ایجاد امید در مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در همایش روابط عمومی های استان قزوین که عصر شنبه با حضور دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در استانداری برگزار شد افزود: دشمنان همواره در پی لطمه وارد کردن به انقلاب هستند و به عناوین مختلف و از راههای گوناگون تلاش کرده اند تا به این اهداف دست یابند.

وی افزود: امروز به لطف الهی و برکت وجود رهبری و تلاش جوانان اندیشمند و متخصصان شاهد آن هستیم که کشور روی پای خود ایستاده و به پیشرفت های قابل توجهی رسیده و بسیاری از کشورهای دنیا را دچار حیرت کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: ایران اسلامی امروز بدون وابستگی به غرب و شرق روی پای خود ایستاده و به کشور هسته ای، دارای دانش سلول های بنیادی، سازنده و پرتاب کننده ماهواره به فضا هم تبدیل شده است.

وی گفت: دشمنان امروز به جنگ نرم روی آورده اند و قصد دارند کشور را به سمتی پیش ببرند که خالی از عقاید دینی و ولایت مداری باشد و هر آنچه باعث پیروزی این کشور شده را از آن دور کنند.

صابری خاطرنشان کرد: دشمنان یک بار با هجمه به احکام اسلامی و بار دیگر با حمله به روحانیت و این بار و در فتنه اخیر با هدف آسیب رساندن به حریم ولایت فقیه وارد صحنه شدند اما به لطف خداوند بازهم با هوشیاری مردم کشور این توطئه ها خنثی شد.

وی گفت: دشمنان طی این سالها هر آنچه داشتند علیه ایران به کار بستند اما کوته نگری آنان و بیداری ملت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشته است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین یادآورشد: نتیجه تحریم های دشمنان طی 32 سالی که از عمر با عزت انقلاب اسلامی ایران گذشته است چیزی جز پیشرفت، توسعه و خودکفایی در حوزه ها و بخش های مختلف نبوده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان قزوین در ادامه با تشریح وظایف روابط عمومی ها تصریح کرد: باید خدماتی را که طی این سال ها از طریق دولت ارائه شده و از ابتدای انقلاب تا کنون بی نظیر بوده است را برای مردم به درستی بیان کرد.