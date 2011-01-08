چهار قاچاقچی مواد مخدر در اصفهان به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامرضا انصاری شنبه در حاشیه اجرای حکم چهار قاچاقچی مواد مخدر اظهار داشت: امروز همزمان با جلسه محاکمه باند سارقان طلافروشیها که به اتهام محاربه و فساد فی الارض در شعبه چهار دادگاه انقلاب اصفهان، چهار قاچاقچی مواد مخدر که حکم قطعی آنها صادر شده بود در محوطه زندان مرکزی به دار مجازات آویخته شدند.

وی افزود: بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قاچاقچیان مواد روانگردان، هرگونه واردات، ساخت، تولید، صدور، خرید و در معرض فروش قرار دادن یا نگهداری، حمل یا اختفای مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی از جمله اکستازی و شیشه جرم شناخته شده و مرتکبان با رعایت تناسب مجازات می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: مجرمان برای نگهداری و حمل بیش از 30 گرم مواد روانگردان یاد شده مجازات اعدام در نظر گرفته شده و با قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای قوانین و برخورد با مجرمان و متعرضان به امنیت، سلامت و آرامش جامعه عرصه را بر فعالیت‌های اینگونه افراد تنگ کرده است.

وی در خصوص مجرمانی که به دار آویخته شدند، تصریح کرد: محکوم‌علیه اول 31ساله معروف به حبیب خان، به جرم نگهداری 940 گرم کراک و فروش 10 گرم کراک به موجب رای شعبه شش دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اعدام محکوم شد.

انصاری بیان داشت: علی.ک 36 ساله که به جرم حمل و نگهداری 56 کیلوگرم کراک دستگیر شده بود به موجب رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به دار آویخته شد.

وی ادامه داد: محکوم‌علیه سوم رمضان.ق 48 ساله به جرم خرید 9 کیلوگرم کراک به منظور فروش، نگهداری، حمل مواد مخدر و نگهداری یک دستگاه ترازوی مخصوص توزیع مواد و یک دستگاه وافور با رای دادگاه انقلاب اسلامی فلاورجان به اعدام محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: محکوم‌علیه چهارم منوچهر.الف نیز هم در رابطه با نگهداری 450 گرم کراک و 775 کیلوگرم تریاک به اعدام محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: احکام این 4 قاچاقچی پس از تایید دادستان کل کشور و درخواست دو نوبت عفو و عدم پذیرش آن پس از طی مراحل و تشریفات قانونی اجرا شد.