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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

بیمارستان امام رضا(ع) اقلید فارس به بهره برداری رسید

بیمارستان امام رضا(ع) اقلید فارس به بهره برداری رسید

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس از افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) در شهرستان اقلید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد رضا دیهیمی با اشاره به اینکه بیمارستان امام رضا (ع) در بخش سده شهرستان اقلید با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر مسکن به بهره برداری رسید، افزود: این بیمارستان در 180 کیلومتری شمال غرب شیراز و در کمربندی شهر سده واقع شده است.

وی در خصوص نحوه احداث این بیمارستان تصریح کرد: ساخت بیمارستانها در کشور بر عهده سازمانهای مسکن و شهرسازی است که در استان فارس نیز واحدی به نام پروژه های بیمارستانی در سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شده که نظارت و پیگیری بر نحوه ساخت را برعهده دارد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: امروز با توجه به عواملی از قبیل رسیدگی به حال بیماران و مجروحان در کمترین زمان ممکن و جلوگیری از تجمع بیماران کم بضاعت در بیمارستانهای کلانشهرها و مصائب و مشکلات و سرگردانی همراهان بیمار و کاهش هزینه مداوای بیماران، دولت را بر آن داشت تا اجرای بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمانی را با توجه به جمعیت تحت پوشش در هر منطقه ایجاد کند.

دیهیمی با اشاره به بخشهای ساخته شده در این بیمارستان نیز بیان کرد: بخش بستری زنان، مردان، بخش جراحی سرپایی، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، بخش زنان و زایمان، بهداشت و بخش مراقبتهای ویژه از بخشهای احداث شده در این بیمارستان است.

وی در خصوص مشخصات فنی این پروژه نیز گفت: ساختمان این بیمارستان به صورت اسکلت بتنی در یک طبقه و با زیربنای یک هزار و 450 مترمربع و 250 مترمربع نیز ساختمان جنبی در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با اشاره به دیگر پروژه های بیمارستانی در حال احداث توسط سازمان مسکن و شهرسازی در استان فارس نیز تصریح کرد: پروژه های بیمارستانی فراشنبد، خشت و کنارتخته نیز از دیگر پروژه های بیمارستانی هستند که با استانداردهای روز در دست احداث است و تمام ضوابط و مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت می شوند.

کد مطلب 1227574

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