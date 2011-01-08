هوای بعد از ظهر شنبه تهران هم ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در مناطق مختلف تهران، میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته به غیر از آلاینده ازن کاهش یافته است.

به این ترتیب آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون بالاتر از حد مجاز گزارش شده و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم است.



همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری در بعد از ظهر است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر مناطق در شرایط سالم قرار گیرد.



با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.