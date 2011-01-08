پرداخت سود سهام عدالت سال 86 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن با بیان اینکه پرداخت سود عدالت کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی استان تهران که در سال 87 ثبت نام کرده و سهامدار قطعی محسوب شده اند از روز شنبه پرداخت می شود گفت: ‌سود سهام عدالت به ازای هر نفر 40هزار تومان و به 365 هزار نفر از کارکنان تعلق می گیرد.

وی افزود: نمایندگان دستگاههای اجرایی برای دریافت حواله سود سهام عدالت به دبیرخانه سهام عدالت استان تهران مراجعه کنند.

گفتنی است سود سهام عدالت شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوری و لشگری قبلا پرداخت شده است.



