رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در تبریز، رهبر حزب اسلام آذربایجان در 40 روز گذشته نقش اصلی مقابله با سیاست اخیر دولت آذربایجان مبنی بر ممنوعیت حجاب در مدارس متوسطه را بر عهده داشته و مجلس عالی حزب اسلام جمهوری آذربایجان در نشست سراسری خود در باکو سیاستهای دین ستیزی و حجاب ستیزی دولت را محکوم کرده بود.

همچنین اکثر تجمعات اعتراض آمیز مورد اشاره با دعوت این حزب صورت گرفته و بیانیه های این حزب با توجه به جایگاه مردمی آن نقش تعیین کننده ای در استمرار و نتیجه بخشی اعتراضات داشته است.

محسن صمداف، رئیس این حزب در مقابل بی اعتنایی دولت به اعتراضات گسترده مردمی و در پی اظهارات خارج از نزاکت وزیر تحصیل جمهوری آذربایجان که اعلام نظر مراجع در موضوع فوق را دخالت در امور داخلی آذربایجان عنوان کرده بود، اظهار داشته بود: «موج اعتراضات مردمی گسترش خواهد یافت و کل کشور را فرا خواهد گرفت.»

رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان در مصاحبه دیگری با شبکه جهانی سحر، شخص رئیس جمهور آذربایجان را مسئول مشکلات ایجاد شده در خصوص حجاب معرفی کرده بود که در فاصله کوتاهی پس از آن ، نیروهای امنیتی باکو ایشان و تعدای از اعضاء بلند پایه حزب را دستگیر کردند.

جمع کثیری از مردم شیعه باکو جهت اعتراض به دستگیری رهبر حزب اسلامی باکو آماده می شوند و نیروهای امنیتی باکو اماکن حساس شهر از جمله ساختمان وزارت آموزش و نیز سفارت رژیم صهیونیستی در باکو را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داده اند.