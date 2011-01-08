تلاش برای دستیابی هرچه سریعتر به اهداف تعیین شده روابط ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رحیمی امروز شنبه در دیدار «تانر ییلدیز» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به موافقتنامه ایران و ترکیه مبنی بر افزایش تبادلات اقتصادی و تجاری تا سطح سی میلیارد دلار، گفت: اگرچه روند همکاریها و تبادلات تجاری دو کشور رو به افزایش است، اما برای تحقق این رقم نیاز به سرعت بیشتری است و هر دوکشور باید در این راستا تلاش کنند.



معاون اول رئیس جمهور همکاری ایران و ترکیه برای انتقال گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا را در جهت تامین منافع دو ملت دانست و خواستار تسریع در جمع بندی و نهایی شدن مذاکرات برای تحقق این امر شد.



رحیمی با اشاره به نگاه ویژه ای که در دولت دکتر احمدی نژاد نسبت به ترکیه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: روابط صمیمانه حاکم میان ایران و ترکیه، شرایط ویژه و ممتازی را پیش‌روی دو کشور قرار داده است که می توان از آن به نفع دو ملت استفاده کرد.



«تانر ییلدیز» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز در این دیدار ضمن تبریک اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: تصمیم گیری در خصوص اجرای این قانون اقدامی شجاعانه و بزرگ است که نتایج مثبتی را برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.



وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه همچنین با اشاره به مذاکرات مثبت و سازنده که در طول سفرش با مسوولین جمهوری اسلامی ایران در بخش انرژی داشته است، از آمادگی همه جانبه کشورش برای همکاری با ایران‌ در بخش انتقال گاز و احداث نیروگاه برق خبر داد.



