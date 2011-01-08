روابط عمومیها زمینه ساز کاهش هزینه های شهری هستند

احمد خیری در حاشیه برگزاری نشیت روابط عمومی شهرداریهای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتماد، ارتباط و مشارکت سه رکن سرمایه های اجتماعی هستند که هر نهادی به خصوص شهرداری ها با این سرمایه می توانند قوی تر فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در صورتی که جایگاه روابط عمومی ها ارتقا یابد، زمینه استفاده از سرمایه اجتماعی میسر می شود، اظهار داشت: روابط عمومی ها بایستی با ساختار قوی و منسجم اما سبک با نگاه علمی و نوین گام بردارند تا بسترساز جلب مشارکت سرمایه های اجتماعی باشند.



مشاور رسانه ای شهردار کرج توجه به ضرورت اطلاع رسانی مناسب رویدادهای مدیریت شهری به دلیل ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره شهروندان را ضروری دانست و اذعان داشت: متاسفانه روابط عمومی ها از چالش های متعددی همچون عدم شناخت صحیح مدیران، فقر مدیریت علمی و نیروهای متخصص و کمبود امکانات و اعتبارات رنج می برند.



وی در ادامه طرز تلقی و نگاه مدیران، تامین تجهیزات، امکانات و منابع و همچنین تقویت بنیه علمی کارگزاران روابط عمومی را برخی از عوامل موفقیت این مجموعه ها دانست.

خیری تصریح کرد: حمایت از ارتقاء روابط عمومی شهرداری ها و پیش بینی بودجه سالانه و بکارگیری نیروهای متخصص، آگاهی مستمر از دیدگاه ها و نظرات مخاطبان شهرداری، صاحبنظران و کارکنان و همچنین انجام طرح های افکار سنجی، تحلیل و ارزیابی محتوای رسانه ها،راه اندازی سامانه های الکترونیکی و... را از موارد مهم تقویت روابط عمومی شهرداریها است.

وی افزود: انجام برنامه های مشترک با هدف آموزش شهروندان و اطلاع رسانی در زمینه عملکرد مدیریت شهری و برنامه ریزی برای انجام تبلیغات شهری مناسب با محوریت روابط عمومی شهرداری ها ی استان البرز ضروری است.



عضو هیئت رئیسه روابط عمومی های شهرستان کرج تاکید کرد: تحقق اهداف سازمانی، افزایش کارایی و سهولت در خدمات رسانی نیازمند درک صحیح جایگاه روابط عمومی است.

وی افزود: باید تلاش کرد تا روابط عمومی ها در پذیرش تکنولوژی های جدید و تغییر رویه از روشهای سنتی به روشهای نوین و ایجاد فضای خلاقیت و ابتکار پیشرو باشند.



خیری در پایان گفت: برگزاری نشست ها و برنامه ریزی های مشترک ضمن تبادل تجربیات در حوزه روابط عمومی ها موجب هم افزایی پتانسیل ها و تسهیل در رشد و توسعه استان البرز خواهد شد.

احمد خیری در حاشیه اولین نشست مدیران روابط عمومی شهرداری های استان البرز با تاکید بر 372 وظیفه شهرداری از تولد تا مرگ خاطرنشان کرد: شهرداری ها از نهادهایی هستند که به جهت نوع خدمت رسانی ضرورت دارد در جهت ارتقا سرمایه های اجتماعی گام بردارند.



وی با اشاره اثرات مثبت برگزاری این گونه نشست ها گفت: این گونه نشستها راهگشای اقدامات قوی تر در حوزه روابط عمومی خواهد بود.

وی با بیان اینکه سرمایه های اجتماعی یکی از سرمایه های مهم مدیریت شهری است، تاکید کرد: به واسطه سرمایه های اجتماعی زمینه مشارکت های شهروندان و کاهش هزینه های شهری فراهم می شود،