دادگاه سارقان مسلح در شعبه چهار دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ظهر شنبه دادگاه سارقان مسلح اصفهانی در شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان واقع در شهر بهارستان به ریاست قاضی حسین مقضی برگزار شد.

در این دادگاه معاون دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان به عنوان مدعی‌العموم کیفرخواست صادر شده را قرائت کرد و اظهار داشت: هفت نفر متهمان اصلی این باند هستند که توسط پلیس آگاهی استان اصفهان دستگیر شده‌اند.

محمدرضا قنبری افزود: عبدالله 26 ساله، محمد 28 ساله، داوود 23 ساله، سعید 25 ساله دارای، محسن 25 ساله، دانیال 27 ساله و ابراهیم 24 ساله اعضای این باند را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: این متهمان در هشت سرقت مسلحانه حضوری فعال داشتند و سبب ترس و وحشت بسیاری از مردم شدند و بر طبق قانون مجازات اسلامی، مستحق مجازات شدید هستند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اینکه پلیس آگاهی استان اصفهان این افراد را در شمال کشور دستگیر کرد، ادامه داد: این افراد از سلاح‌های مختلف همچون کلاشنیکف و کلت کمری در سرقتهایشان استفاده کرده‌اند و باید مفسدفی‌الارض شناخته شوند.

وی تاکید کرد: این افراد نخستین بار در تاریخ 14 آذر ماه سال 86 در فولاد شهر اقدام به سرقت مسلحانه یک دستگاه خودرو کردند و در تاریخ 29 آذرماه سال 87 نیز تعداد چهار نفر از این متهمان به یک سوپر مارکت در یکی از محله‌های جنوبی اصفهان حمله برده و با استفاده از سلاح اقدام به سرقت مسلحانه کردند و علاوه بر مقادیری وجه نقد، مقداری مواد غذایی و سیگار نیز به سرقت بردند.

قنبری بیان داشت: در روز 26 بهمن ماه همان سال بار دیگر سه نفر از اعضای این باند در همان محله اقدام به سرقت مسلحانه یک دستگاه خودرو زانتیا کردند و سه روز بعد با استفاده از آن سرقت بزرگ و مسلحانه طلا فروشی قهدریجان اصفهان را رقم زدند و در آن موفق به سرقت حدود 15 کیلوگرم طلا شدند.

وی اضافه کرد: اعضای این باند در تاریخ 11 آبان ماه سال گذشته یک دستگاه خودرو سوناتا را در اهواز به شیوه مسلحانه ربودند و فردای آن روز با استفاده از آن خودرو، طلا فروشی شهرستان ازنا را مورد دستبرد قرار دادند و در آن حداقل 12 کیلوگرم طلا را به سرقت بردند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به آخرین سرقت طلا فروشی این باند مخوف که به باند سرقت طلا فروشی فردیس کرج معروف شدند اشاره کرد و افزود: اعضای این باند بار دیگر در تاریخ 15 اسفند ماه سال گذشته اقدام به سرقت یک دستگاه خودرو ماکسیما در یکی از محلات پایتخت کردند و فردای آن روز در فردیس کرج حدود 16 کیلو طلا به ارزش 70 میلیون تومان را به سرقت بردند و در همان محل حدود 60 تیر شلیک کردند.

وی در انتها خواستار اشد مجازات از سوی دادگاه برای این سارقان شد.