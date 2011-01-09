به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ایرج افشارمصحح کتاب دستور الجمهور و همچنین دکتر محمود عابدی و دکتر محمدعلی موحد حضور می‌یابند و درباره این اثر سخن خواهند گفت.

کتاب "دستورالجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور" تالیف احمدبن الحسین ابن الخرقانی در قرن ششم هجری به کوشش ایرج افشار و زنده یاد محمد تقی دانش پژوه در مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.

مراسم رونمایی از سردیس علامه محمد قزوینی از دیگر برنامه‌های این نشست است که با حضور اهالی فرهنگ و ادب در این روز برپا خواهد شد.

میرزا محمدخان قزوینی معروف به علامه قزوینی (1256-1328) ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران بود که کتابهای ارزشمندی از جمله تصیحح آثار شاعران و نویسندگان قرون گذشته را در کارنامه خود دارد.

مرزبان‌نامه، المعجم فی معاییر اشعارالعجم، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی، تاریخ جهانگشای جوینی، دیوان حافظ، شدالازار فی حط‌الاوزار عن زوارالمزار و سیاستنامه از کتابهای تصحیح شده این پژوهشگر است که همچنان نزد اهالی ادب و جامعه دانشگاهی از اعتبار برخوردارند.

نشست "معرفی و بررسی کتاب دستورالجمهور" و رونمایی از سردیس علامه قزوینی از ساعت 16:30 تا 18:30 در مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبه‌روی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه دوم برگزار می‌شود.



