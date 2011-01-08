همکاری ایران و سوریه موجب ثبات در منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ‌علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از روند تعمیق مناسبات برادرانه دو کشور، بر نقش مهم همکاری‌های پارلمانی در توسعه و گسترش مناسبات فی‌مابین تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: باید از تمام ظرفیتها و امکانات برای ارتقای سطح روابط دو کشور در همه‌ عرصه‌ها به ویژه ارتباطات اقتصادی استفاده کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر همکاری و رایزنی نزدیک دو کشور در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه بین‌المجالس اسلامی و مجمع مجالس آسیایی تاکید کرد و افزود: تاسیس نهادهایی مانند بین‌المجالس اسلامی در راستای حفظ انسجام و وحدت برای حل مهمترین مسایل جهان اسلام می‌باشد و طرح مباحث اختلافی موجب تضعیف این نهاد می‌شود.

بر اساس این گزارش، محمود الابرش رئیس مجلس سوریه نیز در این دیدار نقش مناسبات ایران و سوریه را در تحکیم خط مقاومت و پایداری در منطقه بسیار با اهمیت خواند و افزود: رژیم صهیونیستی دشمن مشترک ملتهای مسلمان و عامل جنگ افروزی و بی‌ثباتی در منطقه است.

وی افزود: باید از همه امکانات و فرصتهای موجود برای مقابله با سیاست جنگ افروزانه رژیم اشغالگر قدس استفاده کرد.

رئیس مجلس سوریه با بیان این که بین‌المجالس اسلامی و مجمع مجالس‌ آسیایی فرصتی برای طرح مسائل مهم منطقه از جمله مساله فلسطینی است، از نقش کشورمان در تاسیس این نهاد‌ها تقدیر کرد.

روسای مجالس دو کشور در این دیدار پیرامون راههای ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور به ویژه مناسبات پارلمانی و تحکیم همکاری و هماهنگی مجالس دو کشور در بین‌المجالس اسلامی و مجمع مجالس آسیایی گفتگو و تبادل نظر کردند.

الابرش و لاریجانی همچنین مسئله‌ فلسطین را مهمترین مساله‌ جهان اسلام خوانده و بر همکاری نزدیک دو کشور در احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.