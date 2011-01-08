40 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه در استان تهران توقیف شد

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از مجموع وسایل نقلیه توقیف شده 27 هزار و 752 مورد آنها خودرو و 15 هزارو 218 مورد دیگر موتورسیکلت بوده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 94 هزار و 918 دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شده اند.

شریفیگفت : ازمجموع این تخلفات 31 هزارو 990 فقره سرعت غیر مجاز، 91 هزارو 232 فقره سبقت غیر مجاز، 90 هزارو 689 فقره عدم معاینه فنی و دارا بودن نقص فنی ، 170 هزار و 34 فقره نبستن کمربند ایمنی ، 74 هزار و 108 فقره صحبت کردن با تلفن همراه و 5 هزار و 788 فقره حرکات مارپیچ و مابقی مربوط به سایر تخلفات بوده است.

شریفی یادآورشد: طی این مدت 18 هزار و 881 فقره تصادفات فوتی ، جرحی و خسارتی در استان تهران رخ داد که از مجموع ان 214 فقره فوتی ، 910 فقره جرحی و 17 هزار و 757 مورد آنها خسارتی بوده است.

وی گفت: طی این مدت 253 نفر فوت و یک هزار و 194 نفر در جاده های استان تهران مجروح شده اند.

