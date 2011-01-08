اسلام شأن و منزلت والایی برای انسان قائل است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عصر شنبه 14 دی ماه در سومین دور نشستهای گفتگوی دینی با اسقفهای سوئیس با اشاره به رویدادهای تروریستی که مسلمانان و مسیحیان انجام می شود، گفت: طی سخنرانی خود تلاش می کنم در 5 بخش اظهارات خود را با محوریت درآمدی بر کرامت انسان در اسلام طبقه بندی کنم.

وی در بخش نخست سخنرانی خود به آیه شریفه 70 سوره اسرا و آیه 13 سوره حجرات اشاره کرد و در ادامه گفت: این آیات کف و سقف کرامت انسان در اسلام را نشان می دهند و به صراحت بیان می کنند که انسان دارای فطرتی الهی است. شاید به تعبیری چون فطرت انسان الهی است پس کرامت انسان بهره مند از کرامت الهی است.

وی یادآور شد:‌ براساس قرآن خدایی که انسان را بر فطرت خود آفریده می فرماید انسان را خلیفه یعنی وارث و جانشین خود در زمین قرار داده است. در آیه ای دیگر زمانی که از معراج پیامبر صحبت می کند می گوید این انسان با فطرت الهی وارث و جانشین خدا بر زمین به قدری توانایی پیدا می کند که به لحاظ فیزیکی و معنوی به مسافتی بسیار نزدیک و کم می رسد. در اینجا اسلام انسان کامل یا انسان الهی را مطرح می کند. کرامتی اکتسابی که او را از کف فطرت الهی به سقف می رساند.

دکتر خرمشاد در ادامه اظهارات خود با مطرح کردن این که چرا از نظر اسلام انسان دارای چنین جایگاهی است گفت:‌ آیه ای از قرآن توضیح می دهد که انسان دارای این کرامت است چرا که براساس فرمایش خداوند ما امانت را به آسمانها ، زمین و کوه ها عرضه کردیم اما آنها از برداشتن آن ابا کردند اما انسان آن را پذیرفت. چون انسان در زمین امانتی را که به تعبیری ولایت الهی است پذیرفت، پس انسان دارای مقام و شأن عظیم الهی است .

رئیس سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه این نگاه به انسان گزاره هایی را درباره دین اسلام می گوید که این کرامت را به خوبی می نمایاند سه نقل قول از حضرت علی(ع) سعد و ابوالحسن خرقانی به عنوان یکی از عرفای اسلامی ارائه کرد.

وی در نقل اول از حضرت علی(ع) که می فرماید مردم یا در دین با تو برادر و یا در خلقت با تو برابر هستند گفت: این امر تبیین کننده کرامت ذاتی و اکتسابی است. سعدی همین آموزه ها را در این شعر متجلی می کند که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. ابوالحسن خرقانی: هرکه در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چرا که آنکه به درگاه ایزد باریتعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نانی بیرزد.

محمد باقر خرمشاد گفت:‌ با توجه به این بحث می توان در دنیای امروز این سؤالات را مطرح کرد که پاسخ آنها می تواند به این بحث کمک کند. آیا برای همچون انسانی می توان گفت که انسان شمالی بر انسان جنوبی مزیت و برتری دارد؟ یا انسان غربی از کرامت بیشتری نسبت به انسان شرقی برخوردار است؟ آیا اینکه 80 درصد از منابع جهان در اختیار 20 درصد و 20 درصد در اختیار 80 درصد باشد با کرامت انسانی همخوانی دارد؟ آیا می توان گفت که همه انسانها برابرهستند و برخی برابرتر هستند؟ چرا انسانهای باورمند به سخره گرفته می شوند؟ جرا دنیای مدرن انسان بی ایمان را برانسان ایماندار ترجیح می دهد آیا در اشغال سرزمینهای دیگر کرامت انسانها آسیب نمی بیند و سؤالات بسیاری از این قبیل که تلاش برای یافتن پاسخ آنها کمک حال انسان در دنیای معاصر خواهد بود.