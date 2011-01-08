تجدد دنیای غرب امتداد سقیفه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری، عصر شنبه در دومین همایش تجلیل از پیرغلامان امام حسین(ع) که در هتل المپیک قم برگزار شد افزود: غرب به سمت سکولاریسم در حرکت است و حرکت انبیاء به سمت ظهور است و عاشورا نقطه عطف ایجاد بصیرت برای حرکت به سمت ظهور است.
وی با بیان اینکه غرب از ابزار هنر برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرد ادامه داد: مأموریت هنر در دنیای غرب و مدرن، اصلاحات اجتماعی است، امروز آمریکا از هنرپیشهها و هنرمندان خود برای اصلاح اجتماعی در کشورهایی همانند افغانستان استفاده میکند تا این جوامع را به سمت غرب و تجدد و فرهنگ سکولاریسم سوق دهد.
میرباقری با بیان اینکه اگر احساسات جامعه هنری مقدم بر زمان باشد میتواند جامعه هدف خود را تحت تأثیر قرار دهد عنوان کرد: امروز غرب از هنر برای انقلابهای اجتماعی بهره میبرد که نتیجه آن ترویج فرهنگ غربی در دنیا و جهان شدن این فرهنگ است.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی بیان کرد: هدف غرب از ترویج فرهنگ غربی زمینی کردن زندگی بشر و انقطاع او از عالم وحی است.
میرباقری با بیان اینکه ابزار هنری غرب همانند رسانهها و سینما و... هیچکدام در خدمت اسلام نیست تصریح کرد: توسعه شهوات در دنیا نمود بارز استفاده ار ابزار هنر غربی و نمونهای برای این ادعا است.
وی با بیان اینکه سوژههای هنر غربی هم در خدمت دین نیست افزود: نهایت کاری که یک هنرمند ما میکند این است که به مقایسه دنیای مادی با مدرنیته میپردازد و احساس هنرمند ما این است که باید روابط اجتماعی را بر اساس فرهنگ غربی به هم بریزد و تحت تأثیر قرار دهد.
هنر بهترین ابزار برای انتقال پیام عاشورا است
وی با بیان اینکه هنر بهترین ابزار برای انتقال پیام عاشورا است اضافه کرد: عاشورا نقطه کانونی غیب در عالم شهود است بنابراین تجلیات موسی (ع) و همه انبیاء و ائمه از عاشورا و کربلا بوده است.
وی تاکیدکرد: کربلا نقطهای است که ظرفیت ایجاد بصیرت به عظمت همه تاریخ و جریانهای تاریخی را دارد و جلالت آن به حدی است که صف بندی و موضعگیری نیز ایجاد میکند.
میرباقری ابراز داشت: عاشورا همه شجره خبیثه را از اول تا انتها معرفی و نه تنها معرفی بلکه به موضعگیری و قتال نیز میکشاند و دعوت میکند که نمونههای این دعوت در زیارت عاشورا وجود دارد.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تصریح کرد: عاشورا میتواند موضعگیری تاریخی و صف و قتال ایجاد کند به همین دلیل بعد از عاشورا دیگر موضعی به عنوان «بیتفاوتی» نداریم.
میرباقری عنوان کرد: عاشورا میتواند نقطه محوری و عطف برای ایجاد بصیرت برای حرکت به سمت ظهور و نقطه کانونی حرکت جوشان برای بردن همه عالم به ست ظهور باشد.
وی ادامه داد: ابزار هنری که معصومان(ع) تصدیق کرده و در طول بیش از هزار سال آزمون خود را داده است همین روضه خوانی و مداحی است به همین دلیل غربیها میخواهند این مجالس را کمرنگ و تحریف و محدود کنند.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی اضافه کرد: دشمن تلاش میکند تا رابطه میان عاشورا و انتظار را قطع کند زیرا در غیر این صورت تمدنی به عرض تمدن غرب خودنمایی خواهد کرد به همین دلیل هم درگیری تمدنهای امروز بشر ریشهاش در عاشورا است.
هنر عاشورایی میتواند جامعه شیعه را حفظ کند
وی تاکیدکرد: شاعران و مداحان و مرثیه سرایان با عنایت معصومان (ع) انتقال دهنده فرهنگ عاشورا به عمق جامعه و حرکت دهنده مردم به سمت ظهور هستند.
میرباقری افزود: هنر عاشورایی میتواند جامعه شیعه را حفظ کند و همین هنر بوده که در موج فتنههای غرب جوانان ما را حفظ کرده و مبدا بصیرت بوده است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی تصور میکنند اشک و گریه تاثیری نداد تصریح کرد: اشک و گریه مقدمه و موخرهاش بصیرت است و بصیرت زا است؛ اقامه عزاداری اقامه ولایت است و قوام و دوام ما با ائمه (ع) و ولایت است.
میرباقری با بیان اینکه عزاداری احیای امر است و اگر در عمق جامعه عزاداری شد تجلیگاه ولایت ولی خدا میشود، بیان کرد: هنر مداحی ابزار احیای ولایت در قلوب مردم است و ارتباط با ولایت است که آتش جهنم را بر روی ما خاموش میکند.
وی در عین حال تاکیدکرد: حریم ولایت و عاشورا به همان اندازه که حرمت دارد ورود به آن هم سخت است و همه کسانی که در این زمینه فعالاند باید حرمت آن را در تمام ابعاد نگه دارند هم ابعاد عرفانی و هم ابعاد حماسی آن را.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تأکیدکرد: جریان تجدد امروز دنیای غرب و دموکراسی آن چیزی جز امتداد سقیفه نیست و فرهنگ ولایی نیز چیزی جز امتداد حکومت حضرت علی(ع) نمیباشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری، عصر شنبه در دومین همایش تجلیل از پیرغلامان امام حسین(ع) که در هتل المپیک قم برگزار شد افزود: غرب به سمت سکولاریسم در حرکت است و حرکت انبیاء به سمت ظهور است و عاشورا نقطه عطف ایجاد بصیرت برای حرکت به سمت ظهور است.
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