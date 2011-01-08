مصر تعهدی به اروپایی ها نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "احمد ابوالغیط" تاکید کرد: مصر نمی تواند به هیچ طرف خارجی درباره حمایت از مسیحیان(قبطی ها)، تعهدی بدهد.

وی افزود: مصر همواره از زبان رئیس جمهور خود بر حمایت از امنیت مردم، مبارزه با تروریسم و اقدام قوی علیه جنایتکاران تاکید کرده است بر اساس این موضع روشن نیازی به تعهد به هیچ کشوری نیست.

ابوالغیط تصریح کرد: متاسفانه ما شاهد مواضع ناخوشایندی از سوی کشورهای اروپایی به ویژه جریانهای راست گرا برای بهره برداری سیاسی در داخل این کشورها هستیم.

وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد: مواضع برخی کشورهای غربی و به ویژه در اتحادیه اروپا در قبال مسیحیان شرق در راستای دامن زدن به بحرانهاست که علامت سئوال بزرگی درباره ماهیت این اتحادیه قرار می دهد.

شایان ذکر است که در انفجار کلیسایی مسیحی در اسکندریه مصر شمار زیادی کشته و زخمی شدند.