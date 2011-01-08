استاندار همدان از روند اجرای پروژه ها در اسدآباد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این برنامه همچنین عملیات اجرایی استخر دانش آموزی شهرستان اسد آباد آغاز شد.

این استخر دو هزار و 300 متر مربع زیر بنا دارد و با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان در مدت دو سال ساخته خواهد شد.

کانون فرهنگی تربیتی اسد آباد نیز که مدت هفت سال از آغاز عملیات اجرایی آن سپری شده و بیش از 330 میلیون تومان برای اجرای آن هزینه شده است، در این سفر مورد بازدید قرار گرفت و بر تسریع عملیات اجرایی آن تاکید شد.

در ساخت این کانون سالن سینما، سالن اجتماعات و کلاس های پرورشی در نظر گرفته شده و برای تکمیل آن اختصاص 750 میلیون تومان اعتبار مد نظر قرار گرفت.

پروژه مسکن مهر شهرک سید احمد خمینی با بیش از 400 واحد مسکونی در حال ساخت، مورد بازدید قرار گرفت و بر سرعت یافتن انجام پروژه تاکید شد.

کارخانه ذوب آهن اسدآباد که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 97 درصدی روبروست و بهمن ماه امسال بهره برداری می شود نیز بازدید و مقرر شد ذوب گیری گرم این واحد دهه فجر به بهره برداری برسد.

در این سفر همچنین فاز نخست تصفیه خانه اسد آباد نیز که فاز نخست آن در شبانه روز 10 هزار و 500 متر مکعب آب را تصفیه می کند مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار با خانواده های شهدا، تجلیل از قهرمانان و مفاخر، نشست با فعالان اقتصادی و برگزاری کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری و تامین مسکن استان با حضور استاندار همدان و مدیران عضو شورای اداری استان و شهرستان، از دیگر برنامه های دو روزه سفر استاندار همدان به اسدآباد است.