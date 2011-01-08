افزایش سهمیه جذب هیئت علمی در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف محنت فر بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان دانشگاه مازندران در بابلسر، با بیان اینکه بازنشستگان سرمایه های عظیم نظام جمهوری اسلامی هستند اظهار داشت: امروز به وجود همه کسانیکه در دورانهای گذشته در دانشگاه مدیریت کردند و صاحب تجربه فراوان می باشند نیازمندیم.

وی خاطر نشان کرد: باید جهش کاملی را در عرصه برنامه پنج ساله توسعه کشور داشته باشیم و به افزایش جذب تعداد اعضای هیأت علمی و تربیت نیروی انسانی اقدام کنیم.

وی بیان کرد: دانشگاه باید در عرصه پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و غیره بواسطه تجربیات ارزشمند این قشر جامعه رشد یابد و مدیران جوان نیز از حضور این سرمایه ها برای ارتقاء دانشگاه استفاده کنند.

رحمت عباس نژاد ، معاون آموزشی دانشگاه مازندران نیز خواستار ثبت شرکتی از سوی بازنشستگان شد تا دانشگاه بتواند از این طریق خدماتی را به آنان ابلاغ نماید و خدماتی را نیز در قبال دریافت کند.

جهانبخش رئوف ، معاون پژوهشی دانشگاه مازندران گفت: برای چاپ کتاب بازنشستگان هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و کتابها بعد از ارائه از سوی داوران به چاپ خواهد رسید.