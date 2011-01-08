خدمت به نظام از بهترین برکات است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر شنبه در دیدار حجتالاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: بهترین راه برای حفظ نظام و امت همان «وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» است، یعنی اگر جامعه با علم کتاب و حکمت و تزکیه نفس همراه باشد نه بیراهه میرود و نه راه کسی را میبندد.
مفسر بزرگ قرآن کریم تصریح کرد: عقل بشر ممکن است با درسهای حوزه و دانشگاه امور هشت گانه حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر و حسن و قبیح را تا حدودی حل کند اما چیزی که بشر اصلا آن را نمیفهمد و اگر بفهمد بسیار اندک خواهد بود جدّ و بازی است.
استاد برجسته حوزه علمیه تاکید کرد: مجتهد و فیلسوفشدن سخت است اما امری شدنی است ولی اینکه چه چیزی بازی است و چه چیزی جدی را، ممکن است از هر هزار مجتهد، چند نفر بفهمند.
آیتالله جوادی آملی قرآن و عترت را از امور جدّی دانست و تاکید کرد: اینکه خداوند سبحان در سوره حدید فرمود «أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» یعنی اول و آخر دنیا بازی است.
مرجع عالیقدر جهان تشیع افزود: خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از بهترین برکات و بازی از پستترین کارها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیاتی از قرآن کریم و روایات ائمه اطهار(ع) در مورد وضعیت مومنان در بهشت اظهار داشت: در بهشت هیچ کسی نسبت به دیگران کینه ندارد و اگر فردی «ربنا لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا» شد یقین بدانید که خدای سبحان کاری میکند که علم طلبههای شیعه و اهل سنت را میتوان بالا برد که نه تنها تکفیری به ایران نیاید بلکه توحیدی هم از ایران خارج نشود.
جوادی آملی تاکید کرد: اگر افراد مورد قبول که در کنار مقبولیت، از برکات حوزه غرب استفاده کنند هم میتوانند نیازهای استان کردستان را تامین کنند و هم در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشند تا به صاحب اصلیاش تقدیم شود.
در این دیدار حجتالاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نیز به ارائه گزارشی از برنامههای خود در استان کردستان پرداخت.
لازم به ذکر است رهبر معظم انقلاب اسلامی به تازگی در حکمی حجتالاسلام سید محمد حسینی شاهرودی را به سمت نماینده خود در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منصوب کردند.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع عالیقدر جهان تشیع خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از بهترین برکات دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر شنبه در دیدار حجتالاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: بهترین راه برای حفظ نظام و امت همان «وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» است، یعنی اگر جامعه با علم کتاب و حکمت و تزکیه نفس همراه باشد نه بیراهه میرود و نه راه کسی را میبندد.
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