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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

حسینی شاهرودی:

وهابیون و دموکرا‌ت‌ها نشات‌گرفته از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هستند

وهابیون و دموکرا‌ت‌ها نشات‌گرفته از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هستند

قم - خبرگزاری مهر: نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان گفت: هر دو گروه وهابیون و دموکرات‌ها نشات‌گرفته از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعدازظهر شنبه در دیدار با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی اظهار داشت: دشمنان در نظر دارند فعالیت‌های فرهنگی خودشان را در کردستان گسترش دهند و هم قشر وهابیون و تکفیری‌ها و هم سیاسیون و دموکرات‌ها به دنبال جذب نیرو در این استان هستند.

وی فعالیت این دو گروه را نشات گرفته از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل دانست و تاکید کرد: مشترکات زیادی بین شیعیان و اهل سنت وجود دارد و ما به دنبال تقویت این مشترکات هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گسترش معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را یکی از برنامه‌های اصلی در این استان برشمرد و گفت: ملاک کار ما توجه به قرآن و عترت است و البته محبت به اهل بیت(ع) در دل بسیاری از اهل تسنن وجود دارد.

حسینی شاهرودی اضافه کرد: در صدد هستیم مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور که متصدی امور طلاب اهل تسنن است را توسعه کمی و کیفی دهیم، ضمن اینکه به دنبال ایجاد حوزه‌های علمیه در محلات شیعه نشین هستیم.

وی افزود: امیدواریم با بسط و گسترش حوزه‌های علمیه و تربیت طلبه‌های بومی، بتوانیم معارف و فرهنگ اهل بیت(ع) را اشاعه دهیم.
 

کد مطلب 1227610

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