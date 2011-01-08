زیستگاه جدید سمندر لرستانی منطقه حفاظت شده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد حسین بازگیر در دیدار با اعضای مرکزی کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان در سخنانی اظهار داشت: با کمک همیاران طبیعت در ماههای اخیر موفق به شناسایی زیستگاه های جدیدی از سمندر لرستانی در سطح استان شدیم که کسی انتظار وجود سمندر را در این مناطق نداشت.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای حراست از این گونه لرستانی، بیان داشت: در این راستا تیمی متشکل از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای بازدید از زیستگاه جدید سمندر به لرستان سفر کردند که در جریان این سفر برنامه ریزی برای ارتقا سطح حفاظت این منطقه صورت گرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه سمندر یکی از گونه های منحصر به فرد لرستان است که در معرض خطر انقراض قرار دارد، ادامه داد: همچنین در این راستا تاکنون 30 طرح پژوهشی در مورد منطقه حفاظت شده سمندر به دستمان رسیده که به زودی این منطقه حفاظت شده را در استان ایجاد خواهیم کرد.

بازگیر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تالابهای شهرستان پلدختر و تعرض های صورت گرفته به این تالابها اشاره کرد و بیان داشت: به دنبال این هستیم که در قالب مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت پیشنهاد ارتقا سطح حفاظت این تالابها را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تالابهای پلدختر جزو مناطق صید و شکار ممنوع هستند، یادآور شد: در صورت تصویب در سفر سوم هیئت دولت تالابهای پلدختر به مناطق حفاظت شده استان اضافه خواهند شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در ادامه سخنان خود به وضعیت استفاده از کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و یادآور شد: با سازمان جهادکشاورزی لرستان تفاهم نامه ای را امضاء کرده ایم که تولیدات کشاورزی به گونه ای باشد که به محیط زیست آسیبی نرسد.

بازگیر همچنین با انتقاد از وضعیت شکار در استان، بر ضرورت تغییر نگرش ها در این زمینه تاکید و خاطر نشان کرد: در حال حاضر مطابق آمار بیش از70 هزار اسلحه مجاز در سطح استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: ایندر حالیست که در طول سالهای اخیر این اداره کل تنها 300 پروانه شکار صادر کرده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در مورد روند صدور پروانه شکار نیز عنوان کرد: با توجه به سرشماری های صورت گرفته و در راستای ایجاد تعادل میان جمعیت حیات وحش استان پروانه های شکار صادر شده است.

بازگیر همچنین به آموزش شکارچیان مجاز اشاره کرد و بیان داشت: به منظور فرهنگ سازی در این زمینه به همراه هر پروانه شکاری که صادر می شود یک کتاب آموزش شکار و اطلاعات لازم گونه های جانوری و طیور به شکارچیان داده می شود تا با استفاده از این کتاب آگاهانه تر شکار کنند.

به گزارش مهر، سمندر لرستانی گونه ای از راسته دوزیستان دم دار است که در محیطی از بقایای جنگلهای بلوط حاوی آبهای خنک زیست کرده و بر پشت خود خالها یا نوارهای زرد و نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه ای دارند و زیر بدنشان زرد یا نارنجی قرمز است.

در حالیکه اخیرا از سوی کشورهای عضو قرارداد حمایت از گونه های طبیعی(ساتیس) در قطر ممنوعیت معامله این گونه نادر در دنیا به تصویب رسیده است که فروش و عرضه این گونه زیبا در شهرهای مختلف کشور برای نگهداری در آکواریم های خانگی و همچنین بر روی سفرهای هفت سین همچنان استمرار دارد.

بنابر این گزارش چندی قبل کشورهای عضو قرارداد حمایت از گونه های طبیعی(ساتیس) در قطر نشستی برگزار کردند که تا سوم فروردین سال جاری ادامه داشت. موضوع نشست مذکور تصویب قراردادهایی به منظور حفظ چند گونه از جانورانی بود که نسلشان درحال انقراض است.

ماهیهای کورال، نوعی قورباغه آمریکای لاتین با چشم‌های قرمز و سمندر کوه‌های زاگرس(سمندر لرستانی) سه گونه‌ای هستند که موضوع این نشست قرار گرفتند.

با توجه به قرار گرفتن سمندر لرستانی در لیست قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست به درخواست "سازمان محیط زیست ایران" ممنوعیت خرید و فروش بین المللی این‌گونه در دستور کار اجلاس ساتیس قرار داد.

معاهده ساتیس، معاهده‌ای است که در سال 1973 به منظور جلوگیری از تجارت گونه‌‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض ایجاد شد که ایران نیز عضو این معاهده است. نگرانی از احتمال انقراض نسل سمندر لرستانی باعث شد در این نشست این کشورها معامله این جانور در خارج از ایران را ممنوع کنند.

سمندر لرستانی گونه ای است که در سالهای اخیر به دلایل مختلفی همچون قاچاق و خشکسالی در سراشیبی انقراض قرار گرفته است. این گونه در سراسر دنیا تنها هفت زیستگاه داشته که تمامی آنها در مرز بین استانهای خوزستان و لرستان واقع شده اند که این امر خود زمینه قاچاق این گونه را فراهم کرده است.

این در حالیست که در ماههای اخیر با کشف زیستگاه جدید سمندر لرستانی بارقه های امید برای حفظ این گونه منحصر به فرد شکل گرفت.

پیدا شدن این زیستگاه جدید به عنوان هشتمین زیستگاه جهانی این گونه شاخص استان لرستان، خبری خوش برای تمامی فعالان عرصه محیط طبیعی و حیات وحش ایران و حتی جهان است.

اما آنچه در حال حاضر بسیار ضروری است، حفاظت از این زیستگاه جدید است. زیستگاه جدید سمندر از لحاظ اکولو‍ژیکی در درجه بسیار بالایی قرار گرفته و تشکلهای زیست محیطی استان خواستار ارتقای این زیستگاه به یک منطقه حفاظت شده هستند.