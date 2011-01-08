بزرگداشت مقام واعظان و مادحین تعظیم شعایر الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در متن پیام آیت الله محمدعلوی گرگانی به این همایش که بعد از ظهر شنبه در هتل المپیک قم برگزار شد آمده است: بزرگداشت مقام واعظان و مادحین و خیرین و شعرای دربار ابی عبدالله(ع) بالخصوص و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بالعموم تعظیم شعائر الهی و مصداق آیه شریفه«و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب» خواهد بود.
در ادامه پیام آمده است: لذا کسانی که عمر شریف خود را در راه اشاعه فرهنگ ناب و اصیل اهل بیت(ع) در قالب وعظ و شعر و مدیحه سرایی سپری کردند در نزد حضرت باری تعالی و حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ع) و خاندان بزرگوار ایشان مکانی رفیع خواهند داشت.
در بخش پایانی پیام بیان شده است: بنابراین تجلیل از آنها که توسط مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) بالخصوص در این برهه از زمان بسیار بجا و شایسته و انشاء الله مرضی حضرت بقیت الله الاعظم(عج) خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم در پیامی به همایش تجلیل از پیرغلامان و نوغلامان امام حسین(ع)، بزرگداشت مقام واعظان و مادحین و خیرین و شعرای ابا عبدالله(ع) را تعظیم شعایر الهی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در متن پیام آیت الله محمدعلوی گرگانی به این همایش که بعد از ظهر شنبه در هتل المپیک قم برگزار شد آمده است: بزرگداشت مقام واعظان و مادحین و خیرین و شعرای دربار ابی عبدالله(ع) بالخصوص و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بالعموم تعظیم شعائر الهی و مصداق آیه شریفه«و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب» خواهد بود.
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