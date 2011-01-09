عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در مورد آخرین برنامه ها و اقدامات وزارت تعاون در خصوص حمایت از تعاونی های غیرفعال و نیمه فعال، با اعلام اینکه چه در بخش تعاون و همچنین غیرتعاونی این موضوع وجود دارد که برخی شرکتها به دلایلی کارشان کند یا غیرفعال شود، گفت: البته در بررسی ها مشخص شد که برخی از تعاونی ها نیز به دلایل مالی و مدیریتی نتوانستند مسائل بنگاهها را رفع کنند.

دلایل رکود در تعاونی‎ها

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: مواردی مانند اختلافات اعضا نیز در برخی بنگاه‌های راکد و نیمه فعال وجود دارد که این موضوع هم می تواند در تعاونی و غیرتعاونی اتفاق بیفتد.

غریب رضا ادامه داد: البته برخی شرکتها نیز هستند که اساسا کار خود را تعطیل کرده اند و ما اینها را جزو شرکتهای راکد در بخش تعاون محسوب می کنیم که باید منحل شوند.

وی با اشاره به اینکه تعاونی های راکد و غیرفعال در آمارها کنار گذاشته شده اند، افزود: تمایلی نیز به این نداریم که وقت خود را برای اینها بگذاریم چون بالاخره تقاضای ایجاد شرکت های تعاونی جدید و به روز وجود دارد؛ بنابراین ما روی تعاونیهای راکد و غیرفعال اساسا کار نمی کنیم.

حمایت از تعاونی‎های جدید و نیمه تمام

این مقام مسئول در وزارت تعاون در زمینه اولویت این وزارتخانه در کمک و حمایت از تعاونی ها تصریح کرد: ما با توجه به اهداف برنامه ای وزارت تعاون، اولویت را بر حرکت و توسعه گذاشته ایم که در آن طرحهای نیمه تمام، افزایش ظرفیت تعاونی ها و ارتقای بهره وری را مدنظر قرار داده ایم.

به گفته غریب رضا، موضوعات جدیدی از تعاونی ها که باید پاسخگوی نیاز آنها باشیم هم بخش دیگری از پیگیری ها و برنامه های وزارت تعاون محسوب می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون با تاکید بر اینکه البته سعی شده است تا طرح های نیمه فعال تعاونی هم مورد حمایت قرار گیرند، گفت: برای تعاونی هایی که تقاضا می کنند تا به آنها کمک شود، سعی می کنیم تا مشکلات آنها تداوم نداشته باشد.

وی با اعلام اینکه وزارت تعاون به دنبال این نیست اساسا شرکتی که نمی تواند کار کند را به زور سرپا نگاه دارد، اظهار داشت: دلیل این اقدام هم این است که این رویه کار جواب نمی دهد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: اگر به زور شرکتی که نیمه فعال است و توان کار ندارد را سرپا نگه داریم، در هر مرحله ای دیگر نیز ممکن است دوباره نیمه فعال شود.

هشدار به تعاونی‎های راکد

غریب رضا در مورد کیفیت حمایت های وزارت تعاون افزود: حمایتهایی که قرار است انجام شود مالی و آموزشی است و توجه کلی به آن چیزی است که می تواند به یک شرکت کمک کند تا در آن حرکت ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر تقاضایی از سوی این شرکت ها وجود داشته باشد و خودشان اعلام آمادگی کنند و سپس موضوع کمک را مورد پیگیری قرار دهند، مورد حمایت واقع می شوند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی تعاونی ها بیان داشت: در این زمینه همه سیستم بانکی کشور که بتوانند از تعاونی ها حمایت می کنند و این موضوع فقط محدود به بانک توسعه تعاون نیست.