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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

نیاز آذری خبر داد:

راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد ساری

راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد ساری

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت: با مجوز شورای گسترش آموزش پزشکی کشور ، دانشکده تحصیلات تکمیلی در این واحد دانشگاهی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری عصر شنبه در نشست هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی این واحد دانشگاهی، به بیان آخرین وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

وی گفت: امروز در عرصه رقابت باید در مسیری حرکت کنیم که موفقیت و اعتلای این واحد دانشگاهی تضمین شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری  از اعضای هیئت علمی دانشگاه خواست تا تلاش خود را برای ارتقاء تحصیلی و تولید علم ، مضاعف نمایند و دانشگاه آزاد اسلامی ساری تمام همت خود را برای مساعدت در این زمینه اعلام می کند.
 
وی با اشاره به بخشنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اساتید با مدرک کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی مرکز استان پیشنهاد کرد اساتید با بهره گیری از فرصتهای آموزشی برای تغییر وضعیت خود اقدام کنند.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری همچنین از صدور مجوز راه اندازی رشته دکترای پزشکی عمومی از سوی شورای گسترش آموزش پزشکی کشور خبر داد.
 
وی یادآور شد: تا کنون امکانات زیادی برای راه اندازی این رشته تخصصی تهیه و در دانشکده علوم پزشکی مستقر شده است.
کد مطلب 1227618

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