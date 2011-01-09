"پایاب" به شماره 22 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله شامل بخشهای متنوعی است که از آن جمله میتوان به یک چهره، داستان، شعر، ترجمه داستان، ترجمه شعر و همچنین نقد و نظر اشاره کرد.
در بخش "یک چهره" که به امین فقیری اختصاص دارد یادداشتهایی از بهرام آرامی، محمود راجی و محمد رضا مدیحی را میتوان خواند. محمود بدرطالعی، مرضیه ستوده، بیژن الهی، مژگان امیری، مهرنوش قربانعلی، رضا قنبری، شهرام عدیلیپور و سهند آقایی از دیگر شاعران و نویسندگانی هستند که آثارشان در این شماره "پایاب" منتشر شده است.
از جمله آثار خواندنی شماره اخیر این نشریه میتوان به "حکایت پر سوز و گداز نقد امروز" از کاظم سادات اشکوری، "نامه" از پرویز دوائی و ترجمه شعری از نزار قبانی اشاره کرد.
در داستان "از اینجا که میگذشتید آذر را ندیدید؟" از امین فقیری در این مجله میخوانیم: بیدار که شدم تا صبح نتوانستم بخوابم. به حیاط رفتم و کنار باغچه تاریک ایستادم. چرا باید او این چنین گریه کند؟ مگر آن دنیا هم مثل این دنیاست؟ آنجا هم غصه میخورند؟ آنجا هم درد بیدرمان دارند؟ ابتدا فکر کردم برای دردهای من میگرید. اما از طریقه گریستنش فهمیدم که میخواهد غم و غصه خود را با من قسمت کند. نمیتوانم این خواب را فراموش کنم. شاید پیغامی بود از جهان مردگان.
نظر شما