25 پیرغلام و نوغلام حسینی در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این همایش که با بعد از ظهر شنبه حضور جمع زیادی از مسئولان هیئت‌های مذهبی و شخصیت های حوزوی در هتل المپیک قم برگزار شد، 11 پیرغلام، 2 نوغلام، 6 مداح و 5 سخنران همچنین یک استاد قرآن با اهدای تابلوی مزین به آیات شریفه آیت الکرسی، کاشی مزین به نام امام حسین(ع) و حمایل مزین به نام اباعبدالله الحسین(ع) تجلیل شدند.



اسدالله سلیمانی، علی مالکی نژاد،، ابوالقاسم شیخ زاده(خاکی)، محمود مولوی، علی دولت آبادی و علی قربانی پور به عنوان مداح همچنین حجج اسلام سیدمهدی صحفی، محمد صادقی، علی نظری منفرد، عباس عباسیان قمی و سیدمحمد مدرسی به عنوان سخنران تجلیل شدند.



مرتضی خرقانی و رضا بختیارزاده دو نوغلامی بودند که برای اولین بار در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.



علی‌اکبر اکبرزاده، غلامرضا جهانگیریان، قاسم شعبانی، ، محمد حاج غفاری، اصغر بصیری، غلامحسین نیکوئیان سیدعلی جدا، رضا کوچکی، سیدجواد هاشمی، حسن محسنی و کلام الله سعیدی تبار نیز 11 پیرغلامی بودند که به عنوان مسئول هیئت و یا میاندار هیئت مورد تجلیل قرار گرفتند.



در این مراسم همچنین از یک استاد قرآن به نام غلامحسین اشجعی به علت بیش از 60 سال فعالیت به عنوان استاد قرآن هیئت های مذهبی و قرائت قرآن در مساجد تقدیر شد.



در این مراسم مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم، مشاور استاندار قم و جمعی از سخنرانان کشور حضور داشتند.

