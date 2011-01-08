روابط عمومی ها نقش بسزایی در توسعه استان البرز ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده ظهر شنبه در همایش روابط عمومی شهرداریهای البرز با بیان اینکه روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند افزود: با بهره گیری از ظرفیت بالای روابط عمومی و تقویت ارتباطات دو سویه و بعنوان نهادی که می تواند به صورت برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت تعامل مدیران و همچنین مدیریت افکار عمومی اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

شهردار کرج نقش روابط عمومی شهرهای استان البرز در ایجاد سهولت و شتاب در آبادانی و توسعه استان را چشمگیر ارزیابی کرد و تأکید کرد روابط عمومی ها باید حضور قدرتمند و مؤثری داشته باشند تا مدیریت شهری را در تصمیم گیری ها و استراتژی ها یاری رسانند.

آقازاده تصریح کرد: روابط عمومی ها بعنوان پل ارتباطی بین مردم و شهرداری می توانند در پیشبرد اهداف مدیریت شهری مفید واقع شوند.

این مسئول اذعان داشت: هنوز نقش و جایگاه روابط عمومی ها در بدنه بسیاری از دستگاه ها و به خصوص در شهرداری ها ناشناخته است.

وی افزود: همه باید برای اعتلای جایگاه و تقویت روابط عمومی ها تلاش کنیم. شهردار کرج تصریح کرد: روابط عمومی ها باید روش های سنتی را کنار گذاشته وبا بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی به سمت روابط عمومی مدرن و الکترونیکی گام بردارند.

وی اظهار امیدواری کرد: شهرداریهای استان البرز با هم افزایی توان خود مسیر توسعه و عمران و آبادانی سی و یکمین نگین درخشان ایران اسلامی را هموار خواهند کرد.



