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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

برای جبران کمبود پرستار/

دانشگاه های علوم پزشکی سهمیه درخواست کنند

دانشگاه های علوم پزشکی سهمیه درخواست کنند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: دانشگاه های علوم پزشکی باید برای جبران کمبود پرستار سهمیه درخواست کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، غضنفر میرزا بیگی بعد از ظهر شنبه در جمع پرستاران استان همدان اظهار داشت: استخدام 23 هزار پرستار برای کاهش ساعت کار پرستاران فعلی است و به کمبود پرستار در مراکز درمانی ربطی ندارد.

میرزا بیگی با تاکید بر اینکه استخدام تعداد 23 هزار پرستار بر اساس کار کارشناسی و با توجه به نیاز های عنوان شد، انجام می شود، گفت: استخدام 23 هزار پرستار شرط اصلی اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت است.

وی یادآور شد: در حال حاضر به علت تناسب نداشتن نسبت پرستار به تخت، امور مختلفی به همراهان بیماران سپرده می‌شود و همین امر باعث مشکلاتی می‌شود که در نهایت نارضایتی بیماران را در به همراه دارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور افزود: با تلاش دولت و پیگیری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح های تعرفه گذاری برای خدمات پرستاری، ارتقا بهره وری و استخدام پرستاران به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال صدور مجوز استخدام از سوی معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری و براساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از برگزاری آزمون، 23 هزار پرستار استخدام خواهند شد.

کد مطلب 1227624

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