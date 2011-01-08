دانشگاه های علوم پزشکی سهمیه درخواست کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، غضنفر میرزا بیگی بعد از ظهر شنبه در جمع پرستاران استان همدان اظهار داشت: استخدام 23 هزار پرستار برای کاهش ساعت کار پرستاران فعلی است و به کمبود پرستار در مراکز درمانی ربطی ندارد.

میرزا بیگی با تاکید بر اینکه استخدام تعداد 23 هزار پرستار بر اساس کار کارشناسی و با توجه به نیاز های عنوان شد، انجام می شود، گفت: استخدام 23 هزار پرستار شرط اصلی اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت است.

وی یادآور شد: در حال حاضر به علت تناسب نداشتن نسبت پرستار به تخت، امور مختلفی به همراهان بیماران سپرده می‌شود و همین امر باعث مشکلاتی می‌شود که در نهایت نارضایتی بیماران را در به همراه دارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور افزود: با تلاش دولت و پیگیری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح های تعرفه گذاری برای خدمات پرستاری، ارتقا بهره وری و استخدام پرستاران به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال صدور مجوز استخدام از سوی معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری و براساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از برگزاری آزمون، 23 هزار پرستار استخدام خواهند شد.