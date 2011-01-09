سعید سعدی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلم برداری در لوکیش اصلی که حوالی خیابان سعدی است این هفته به پایان می رسد و کاردر لوکیشنهای دیگر ادامه پیدا می کند. فیلمبرداری این فیلم برای حضور در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر تا اول دی به اتمام می رسد. تا کنون 75 درصد کار فیلمبرداری تمام شده است.

تدوین "اینجا بدون من" توسط بهرام دهقانی انجام می‌شود و امیرحسین قاسمی صداگذاری را بر عهده دارد.ساخت موسیقی این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر را حامد ثابت به طور همزمان انجام می‌دهد. فاطمه معتمدآریا، احمد ساعتچیان، صابر ابر، نگار جواهریان و پارسا پیروزفر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، طراح چهره‌پرداز: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی و دستیار و برنامه‌ریز: علی ملاقلی‌پور، تهیه‌کننده: سعید سعدی.