اقدامات سازنده نیازمند یک مفهوم مشترک در مورد کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسقف سبوه سرکیسیان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه عصر شنبه 18 دی در نشست گفتگوی دینی با شورای اسقفهای سوئیس اظهار داشت: همه ما یک خدا را می پرستیم، اما به طرق مختلف و با موهبت خداوند از نقاط مختلف جهان، در کنار یکدیگر جمع شده ایم.

وی با اشاره به اینکه علت این گردهمایی صحبت درباره کرامت انسانی است گفت: از شما می خواهم به کسانی فکر کنید که طی سه دهه گذشته زندگی خود را از دست دادند نه به خاطر مسلمان یا مسیحی بودن بلکه به خاطر اینکه نیرویی در دنیا است که مانع ایجاد صلح ، احترام و عدالت می شود.

اسقف سرکیسیان با تأکید بر اینکه کرامت انسانی از دیدگاه مسیحیت مستلزم تعریف معنای کرامت است گفت: برای اقدامات سازنده ابتدا باید به یک مفهوم مشترک دست یابیم.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه در ادامه داستان آفرینش انسان در کتاب آفرینش انجیل را نقل کرد گفت: خداوند پس از خلق انسان مأموریت وی را در زمین مشخص کرده است و انسان را به عنوان مخلوق خود از کرامت الهی برخوردار می کند چرا که براساس انجیل خداوند انسان را شبیه به خود آفریده است.

آشور تامراس کشیش کلیسای شرق آشوری در تهران نیز در این نشست در رابطه با مفهوم کرامت انسانی به عناصر انسان شناسی مبتنی بر کتاب مقدس اشاره کرد و گفت: این نگرش متفاوت از نگرش امروزه در اذهان است به موجب آن انسان ترکیبی از روح و بدن دانسته می شود. روح همان جان انسان و جسم نماد فناپذیری او است. سرانجام بدن حالت بیرونی آن است. به این تفاوت نگرش باید تفاوت دیگری افزود. کتاب مقدس به جای آن که خود را به جهان طبیعی محدود کند صحنه را وسیع تر کرده است. این نوع انسان شناسی که با الهیات پیوند مستقیم دارد به صورت جدا نشدنی مبحث مسیحی در می آید.

وی افزود: انسان موجودی آزاد در ارتباط دائم با خالق خود به سر می برد. گرچه از خاک است اما محدود به خاک نیست. به این ترتیب آدم به صورت روح زنده درمی آید هم موجودی کامل و شخصی و هم موجودی متکی به خدا است. نفس مکمل ذات وی نیست بلکه از همان بدو خلقت مکمل ذات وی است. نمی توان از انسان سخن گفت بدون آنکه به خدا اشاره کرد.

پدرام سروش پور موبد زرتشتی از انجمن موبدان ایران نیز اظهار داشت: ادیانی که ماهیت الهی دارند از یک ماهیت واحد سرچشمه می گیرند و تفاوتها ناشی از تفاوت برداشتها است.

وی افزود: جهان برپایه هنجاری در حرکت است. راه در جهان یکی است و آن راه راستی است. با تکیه بر هم اندیشی های این چنین تلاش کنیم تا این حقیقت واحد را درک کرده و به دیگران بیاموزیم.

این موبد زرتشتی یادآور شد : گفتگوها و آمد و شد ادیان و ایدئولوژیهای مختلف حتی در دوره ساسانیان که زردشت دین رسمی ایران بوده است و 1400 سال زندگی همراه با صبر و سازش در کنار هم میهنان مسلمان، مسیحی و یهودی دلیل محکمی برای باور ما به این اندیشه است.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: کرامت انسانی در زرتشت را باید به باور خدای یکتا جستجو کرد سهروری شیخ اشراق درباره اولین جلوه اهورا مزدا در حکمت اشراق مطالبی نوشته است اما به طور کلی کرامت انسان به وسیله عقل و خرد او تعیین می شود و انسان می تواند به واسطه خرد پاک سمت و سو بگیرد. اندیشه معنا پیدا نمی کند مگر برپایه اختیار و در بستر آزادی. پس این انسان است که می تواند با تکیه بر عقل خود نیکی بیافریند یا بدی.