تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی مازندران افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران، بر اهمیت تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی در افزایش کمی و کیفی و تأمین امنیت غذایی کشور نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد و از الزامات اصلی بخش کشاورزی محسوب می شود.

وی از اعضای شورای هماهنگی تحقیقات و کشاورزی استان خواست تا مشکلات بخش تحقیقات آموزش کشاورزی را احصاء کرده تا در کارگروه اقتصادی و تولیدی استان مطرح شود.

نصیری معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) از اجرای 45 طرح تحقیقاتی در این مؤسسه خبر داد.

وی بهزراعی محصول برنج، خشکه کاری برنج، کشت کلزا، محلول پاشی در محصول راتون ، معرفی برنج کوهسار به عنوان کشت مجدد برنج و کشت آن در مناطق سردسیر و کوهستانی را از جمله های اجرا شده امسال این مؤسسه نام برد.

وی خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز آزمایشگاه این مؤسسه شد و از افتتاح ساختمان جدید معاونت تحقیقات برنج کشور درشهرستان آمل در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

ولی ، رئیس مرکز آموزش جهاد کشاورزی مازندران نیز بر آموزش ضمن خدمت کارکنان جهاد کشاورزی تأکید و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای اجرای این طرح شد.

وی همچنین آموزش بهره برداران را مهم توصیف کرد و افزود باید هزینه آموزش بهره برداران تأمین تا این آموزش ها به صورت مطلوب انجام شود.

احمد گلابیان، سرپرست مدیریت ترویج کشاورزی مازندران نقش هدایتی، نظارتی و حمایتی مجموعه جهاد کشاورزی را در زمینه تقویت بخش کشاورزی مورد تأکید قرار داد و گفت: در بخش کشاورزی ارتقاء باید مدیریت با محوریت مزرعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گلابیان افزود: باید از بخش اداری به سمت مزرعه حرکت کنیم و تحقیقات را به مزرعه ببریم و از اجرای طرح های پایلوت بیرون آمده، وسعت حضور تحقیقات در مزرعه را گسترش دهیم.

وی گفت: دو هزار مددکار ترویجی در استان مشغول فعالیت هستند که باید از این افراد پشتیبانی بیشتری انجام پذیرد این مددکاران نقش ویژه ای در انتقال دانش به بهره برداران ایفاء می کنند.

مهدی رعیت پناه، رئیس مرکز تکنولوژی ترویج هراز (کاپیک) از اجرای 8 پروژه تحقیقاتی و اجرائی در مرکز خبر داد و انتقال دانش بومی و تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای را از سیاست های این مرکز اعلام کردوی گفت: بنیاد نخبگان استان محقق این مرکز را به عنوان مخترع نمونه بخش کشاورزی معرفی کرد.

یحیی ابطالی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: اعتبارات کافی به بخش تحقیقات باید اختصاص یابد وی همچنین بر تخصیصی شدن تحقیقات کشاورزی تأکید کرد.

وی افزود: فعالیت های تحقیقاتی باید تقاضا محور باشد واظهار داشت: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید در زمینه کاهش هزینه های تولید فعالیت های کشاورزی تحقیقات کاربردی انجام دهند.

