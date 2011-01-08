سند راهبردی امور جوانان میبد تدوین می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امید عندلیب فیروزآبادی در پنجمین جلسه مشاوران دستگاهها و نهادهای اداری شهرستان میبد اظهار داشت: انجام برنامه ‌ریزی دقیق، مبتنی بر استعدادها و با پشتوانه فکری و علمی امری انکارناپذیر است که به یاری خداوند و با تلاش مسئولان ارشد شهرستان میبد این برنامه ‌ریزی در قالب سند راهبردی این شهرستان در حال تدوین است .

وی با اشاره به اهتمام و توجه فرماندار میبد به امور جوانان بیان داشت: فرماندار میبد پیشنهادی را مبنی بر تدوین سند راهبردی امور جوانان با توجه به استعدادها، توانایی ‌ها و مسائل و مشکلات جوانان شهرستان توسط مشاوران جوان دستگاههای اداری و با همکاری مسئولان تدوین سند راهبردی شهرستان ارائه کرده است که این اقدام نشان از توجه مسئولان شهرستان میبد به امور جوانان دارد.

رئیس دانشگاه آزاد واحد میبد نیز در این جلسه اظهار داشت: فلسفه مشاوران جوان فلسفه مقدسی است و مشاوران جوان با روحیه جوان خود می ‌توانند روح تازه ‌ای به کالبد مجموعه‌ های اجرایی بدمند .

بیژن مقصودلو خاطرنشان کرد: لازمه حرکت مثبت مشاوران جوان در جامعه، پشتوانه فکری و علمی است و مشاوران جوان باید با فرآیند مشارکت جوانان، نیازسنجی و آسیب ‌شناسی، مسائل و مشکلات جوانان را به دستگاه‌ های اجرایی انتقال دهند .

رئیس مرکز فنی و حرفه ‌ای میبد نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ‌های این مرکز در بعد آموزشی و برگزاری دوره‌ های مهارتی اظهار داشت: این مرکز به منظور ایجاد مهارت و تخصص در افراد به صورت ثابت و سیارعلاوه در مرکز، در روستاها، پادگان‌ها و زندانها دوره‌ های آموزشی در رشته‌های مختلف برگزار می ‌کند تا افراد بعد از فراغت بتواند زمینه اشتغال خود را فراهم کند .

در ادامه این جلسه، مشاوران جوان ضمن استقبال از از این طرح و اعلام آمادگی کامل برای اجرای آن به ارائه پیشنهادات خود پرداختند.

استفاده از پایگاه‌های بسیج، انجمن‌های فرهنگی فعال در شهرستان، هیئت‌های مذهبی جوان، سازمان‌های مردم نهاد در امور جوانان، استفاده از نظرات جوانان با دیدگاه‌های متفاوت، استفاده از متخصصان و مسئولان مرتبط با امور جوانان، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در هر موضوع و استفاده از نخبگان از جمله پیشنهادات مشاوران جوان برای تدوین سند راهبردی جوانان بود.