چین از سد کویت گذشت/ ازبکستان و چین صدرنشین گروه A شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 16:45 امروز شنبه یک بازی در گروه A بین دو تیم کویت و چین برگزار شد.

این بازی که با قضاوت "بنجامین ویلیامز" استرالیایی و در ورزشگاه "ثانی بن جاسم" شهر دوحه برگزار شد در پایان به برتری 2 برصفر سرخپوشان چین انجامید.

برای تیم ملی فوتبال چین در نخستین دیدار مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا ژانگ لین پنگ (58) و چنگ دونگ (67) گلزنی کردند و تیم‌شان را به سه امتیازی شیرین رساندند.

نمایی از دیدار چین - کویت

این نتیجه در حالی رقم خورد که در دقیقه 35 "مساعد ندا العنزی" مدافع تیم ملی کویت با کارت قرمز از زمین اخراج شد تا این تیم بازی را با یک بازیکن کمتر ادامه دهد. العنزی برخوردی خشن با مدافع چینی داشت که داور را مجاب کرد تا او را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کند.

با نتایجی که در دو دیدار نخست مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا رقم خورده است، جدول رده بندی گروه A این رقابت‌ها به شرح زیر در آمد:

1- ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- چین 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 2-، 4- کویت بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا فردا یکشنبه با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 19/10/89

* ژاپن - اردن، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

عربستان - سوریه، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان (گروه B)