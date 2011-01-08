کاربریهای شهری در اجرای مسکن مهر مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید کاظم حجازی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه مسکن مهر در همدان اظهار داشت: باید احداث واحدهای جنبی در کنار پروژه های مسکن مهر مد نظر قرار گیرد.

حجازی با تاکید بر تامین و افزایش منابع مالی برای متقاضیان مسکن مهر در همدان، اظهار داشت: در یک سال و نیم اخیر با اجرای طرح مسکن مهر در همدان شاهد تحول جدی در این زمینه بوده ایم.

وی با اشاره به ساخت 10 هزار واحد مسکن مهر در همدان، اظهار داشت: اجرای این طرحها باید به گونه ای انجام شود که حداکثر رضایت مردم را به همراه داشته باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی توجه به احداث پارک، مسجد، مدرسه، فضای فرهنگی و آموزش و مکان های مورد نیاز در طرح های مسکن مهر را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در اجرای پروژه مسکن مهر متناسب با نیازهای محیط زندگی مردم حرکت کرد.

حجازی خاطر نشان کرد: از این پس این امور در معاونت شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی همدان به طور جدی لحاظ خواهد شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزار و 639 واحد مسکن مهر در همدان به بهره برداری رسیده است، گفت: تا پایان سال جاری سه هزار واحد دیگر نیز به بهره برداری می سد.

اصغر مجیدی ضمن ارائه توضیحاتی در مورد اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی برای در نظر گرفتن فضای آموزشی در پروژه‌های مسکن مهر اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان از‌جمله آب، برق، گاز، آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی باید همگام با آموزش و پرورش خدمات مورد نیاز را ایجاد کنند.