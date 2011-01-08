به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام علی خادمی در جلسه شورای نظارت بر مدارس قرآنی در سخنانی اظهار داشت: فعالیت مدارس قرآنی در جامعه دارای اثرگذاری زیادی در میان دانش آموزان و خانواده های آنان است.

وی همچنین بر تعامل و همکاری آموزش و پرورش با تبلیغات اسلامی به منظور گسترش فعالیت های فرهنگی و قرآنی تاکید کرد و گفت: راه اندازی مدارس قرآنی نیاز روز جامعه است که دانش آموزان را در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان واکسینه و بیمه می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: مدارس قرآنی زینت بخش آموزش و پرورش هستند که موجب مصونیت بخشی به دانش آموزان در مقابل جنگ نرم دشمنان می شود.

علی ماکنعلی با اشاره به برنامه های این اداره کل برای افزایش تعداد مدارس قرآن در سطح استان، افزود: در نیمسال دوم آموزشی با راه اندازی مدارس قرآنی در مدارس خاص و شبانه روزی استان تعداد مدارس قرآنی از 273 مدرسه به 420 مدرسه افزایش خواهد یافت.

وی مبلغ اختصاص یافته به هر مدرسه قرآنی را 10 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی و دیدار با مراجع عظام از جمله فعالیت های فوق برنامه مدارس قرآنی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان توانمندسازی معلمان قرآن را ازبرنامه های در دستور کار برشمرد و افزود: از نیمه دوم بهمن ماه تمامی مربیان پرورشی در کلاس های "توجیهی- آموزشی" تحت عنوان معلم قرآن شرکت خواهند کرد.