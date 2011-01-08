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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

9 ماهه امسال:

36 هزار تن محصولات کشاورزی مازندران صادر شد

36 هزار تن محصولات کشاورزی مازندران صادر شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تنظیم بازار معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 36 هزار تن انواع محصولات کشاورزی، 9 ماهه نخست امسال در استان به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی عصر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران در ساری افزود: بر طبق بررسی به عمل آمده از سوی اداره کل گمرکات مازندران در9  ماهه اول سال جاری مقدار36 هزار و 782 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش بیش از 10 میلیون و 945 هزار دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

وی خاطر نشان کرد: این میزان در مقایسه با نه ماهه اول سال 88 سیر صعودی داشته بطوری که از لحاظ وزنی 660 درصد و از لحاظ ارزشی 254 درصد تغییرات مثبت داشته است.

صادقی، افزایش توان بازاریابی و مدیریت بازار با معرفی توانمندی های بخش کشاورزی استان از طریق برگزاری نمایشگاههای بین المللی در کشورهای هدف، عزیمت هیئت های تجاری ، بازاریابی به کشورهای هدف و پذیرش هیئت های مشابه از خارج در جهت تقویت روابط تجاری، مصرف بازارهای هدف جدید به صادرکنندگان، افزایش کیفیت سورت و بسته بندی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان را از جمله دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی استان برشمرد.

وی عمده محصولات کشاورزی صادر شده در مدت فوق را مرکبات، کیوی ، گل وگیاه ، تره بار و سبزیجات، پیاز، سیب زمینی،سیب درختی برشمرد که به کشورهای هدف روسیه،عراق،افغانستان،فرانسه،اتریش و کشورهای آسیای مرکزی صادر شد. 

کد مطلب 1227640

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