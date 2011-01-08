تشکیل اتاقهای فکر موجب بروز خلاقیت در ابعاد مختلف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در اولین جلسه اتاق فکر حوزه کشاورزی با حضور کشاورزان نمونه و نخبگان حوزه کشاورزی در سخنانی اظهار داشت: تاکنون جلسات متعدد با نخبگان و صاحب نظران استان در بخش های مختلف به منظور استفاده از آرا و نظرات افراد گرفته شده است.

وی استقرار سیستم نوین مدیریتی در همه بخش ها را مستلزم بسط و گسترش بستر مناسب برای دریافت ایده ها و نظرات اقشار مختلف جامعه دانست و تشکیل اتاقهای فکر را موجب خلاقیت و اتخاذ راهکارهای مناسب برشمرد.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به وضعیت کشاوری در استان لرستان، بیان داشت: در حال حاضر محور توسعه این استان و رکن اقتصادی لرستان توسعه بخش کشاورزی است.

دهمرده بر ضرورت توجه ویژه به کشاورزی به عنوان محور توسعه تاکید کرد و با اشاره به افزایش بودجه سال آینده در حوزه کشاورزی، بیان داشت: با رشد اعتبارات در این بخش چشم انداز حوزه کشاورزی لرستان امیدوار کننده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان یکی از قطبهای کشاورزی در کشور است، گفت: برای رشد و توسعه حوزه کشاورزی کار کارشناسی و طرح و برنامه های نوین که قابل اندازه گیری باشد باید در نظر گرفته است.

استاندار لرستان با تاکید بر آسیب شناسی وضعیت موجود در حوزه کشاورزی استان، خواستار تدوین برنامه های جامع در این بخش به منظور ارتقا وضعیت موجود شد.