محمد پارسا در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات و برنامه های کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: هم اکنون با تشکیل کمیته های تعیین دستمزد سال 90 در استانها، فعالیت در این زمینه آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: از طریق فعالیت و اقدامات کمیته های تعیین حداقل مزد سال آینده، سبد هزینه های خانوار در هر استان تعیین و در نهایت سرجمع آن به عنوان یک پیشنهاد مطرح می شود.

پارسا ادامه داد: در خود کانون عالی نیز یک کمیته کارشناسی درباره دستمزد سال آینده کارگران تشکیل شده است که گزارشات و موارد مطرح شده توسط استان ها را بررسی می کند.

این مقام مسئول در بخش کارگری خاطر نشان کرد: در 22 دی ماه سالجاری برنامه ریزی شده است تا اولین نشست رسمی کمیته های تشکیل شده در کانونهای عالی کارگری استانها در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شود.

وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسه، نتیجه کل بررسی ها و دریافتی های کمیته های 31 استان از وضعیت معیشت خانوار، بررسی ها در مورد نرخ تورم و همچنین کمیت حداقل دستمزد سال آینده، به عنوان یک نظر کلی به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد.

به گفته پارسا، موضوع هدفمند کردن یارانه ها و همچنین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در کنار وضعیت سبد هزینه های خانوار 4 نفره کارگری در تعیین حداقل مزد سال آینده بررسی و تاثیر آن در نظر گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: وزیر کار و امور اجتماعی نیز اخیرا از در نظر گرفتن موضوع هدفمندی یارانه ها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور سخن گفته است.