احترام به همه انسانها در جوامع مختلف نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسقف پیرگرگوما گرامپا رئیس کمیسیون گفتگوی کنفرانس اسقفهای سوئیس در نشست گفتگوی دینی امروز شنبه 18 دی ماه در رابطه با موضوع کرامت انسانی اظهار داشت: علت گردهمایی ما این است که اعتقاد داریم در عمق ادیان سرچشمه ای از معنویت و عشق میان انسانها وجود دارد که ابدی و تمام ناشدنی است و به واقع جای تأسف خواهد بود که ما از این سرچشمه عشق و محبت استفاده نکنیم، چرا که انسان موجودی است که مورد محبت خداوند است و نمی تواند تنها به زندگی خاکی خود اکتفا کند و باید در ارتباط انسانی با دیگران قرار گیرد.

وی افزود: این ارتباط انسانی باید اصیل باشد و عشق به خداوند باید کمک رسان انسانها برای بهبود کیفیت روابط میان خود و همچنین ساختارهای اجتماعی باشد تا جامعه بهتری ساخته و روابط برادرانه میانه انسان برقرار شود، به ویژه در جاهایی که کینه ، انتقام جویی و استثمار وجود دارد.

این اسقف کاتولیک اظهار داشت: تنها عشق است که می تواند انسان را متوجه کمالات آسمانی کند. در این چشم انداز است که هرانسانی که دارای حسن نیت باشد می تواند افقهای عدالت را دیده، در مسیر و راه حق و خیر گام بردارد.

وی با مطرح کردن این پرسشها که چرا انسانها یکدیگر را به قتل می رسانند. چرا انسانها دیگران را به زندان و حبس درمی آورند و چرا انسانهایی را که مثل آنها فکر نمی کنند سرکوب می کنند گفت: در این وضعیت می خواهیم درباره کرامت انسانی صحبت کنیم. درحالی که تاریخ بشر شاهد جنایات غیر قابل قبول بر علیه آزادی بشر است که در ارتباط تنگاتنگ با بحث کرامت انسانی است.

رئیس کمیسیون گفتگوی کنفرانس اسقفهای سوئیس تصریح کرد: ما امروز شاهد فقر جدیدی هستیم، فقر در جاهایی است که فقیر نیستند، فقری که خاص کشورهای دارای امکانات است. فقر باعث اعتیاد، بیماری و تنهایی انسانها می شود و انزوا را در پی دارد و موجب تفاوت میان انسانها می شود. در این وضعیت باید فکر کنیم که چگونه می توان از فاجعه زیست محیطی جلوگیری کرد. در برخی مناطق زندگی غیر ممکن است. جنگهای خانمان سوز این موضوع را تشدید کرده و حقوق اساسی بشر به ویژه کودکان مورد بی اعتنایی واقع می شوند. برای پاسخ به این سؤالات می خواهم برخی محورهای تفکر را از دیدگاه مسیحیت و مذهب کاتولیک بیان کنم.

وی یادآور شد: امروزه ضرورت تفاهیم میان ملل مختلف بیش از هر زمان دیگر احساس می شود و همچنین ضرورت یافتن راه برای انسان . چرا که انسان دارای هوش و وجدان است و می تواند در باره وضعیت خود فکر کند. باید نسبت به اعمال خود آگاه باشد، اما وجدان، هوش و آزادی انسان را تعریف نمی کند. انسان و ماهیت وجود انسانی سرچشمه و منبع آزادی و هوش و وجدان است. البته انسان می تواند دست به اقداماتی بزند که مغایر با هوش و منطق باشد. انسان قبل از هرچیز باید به عنوان موجود انسانی معرفی شود و مسیر او مختص و منحصر به فرد است که نمی تواند از آن سرباز زند.

این اسقف سوئیسی گفت: احترام به انسان از طرف نهادهای سیاسی و مسئولان آنها به هرفرد انسانی مورد توجه باشد. وظیفه هر نهادی نسبت به دیگری آن است که توسعه شخصیت و کرامت انسان را ترویج کند. یک جامعه عادلانه میسر نیست مگر آن که احترام فردی انسان در آن تحقق یابد. باید این موضوع هدف اصلی و نهایی هر جامعه ای باشد و نظم اجتماعی و توسعه آن باید همواره متوجه خیر و صلاح افراد باشد و همه چیز باید در خدمت انسان باشد و نه برعکس.

وی گفت: احترام و رعایت کرامت انسانی باید مدنظر باشد و همچنین باید تمامی انسانها را به مثابه شخص خود در نظر بگیریم و قبل از هرچیز موجودیت آنها را به رسمیت بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم. امکانات و وسایلی که متناسب با کرامت انسانی است برای او در نظر بگیریم. این موضوع را در وجدان همگان نهادینه کنیم که انسان قبل از هر موجودی دارای کرامت است و باید جایگاه وی مورد تکریم باشد.

اسقف سوئیسی با تأکید بر اینکه باید تمام این امکانات را در خدمت شکوفایی فرد انسانی قرار دهیم گفت: باید محروم ترین اقشار را به یک چشم بنگریم. باید به دنبال یک برابری واقعی مقابل قانون و ابنای بشر باشیم. باید شرایط در زندگی انسان به گونه ای برقرار شود که عدالت میان آنها تحقق یافته و در سطح جهانی این هدف مورد توجه باشد.

وی یادآور شد: با وجود پیشرفتهای صورت گرفته اما هنوز نابرابریهای زیادی وجود دارد. انسانها و ملل مختلف باید این آگاهی را پیدا کنند که کرامت انسانی نمی تواند بدون تحقق آن در تمام دنیا به منصه ظهور برسد. هیچ قومی نباید مستثنی باشد. همه بدون هیچ استثنایی باید در این تلاش برای تحقق برادری و برابری اصیل در سطح جهانی فعال باشند. باید همه امکان دفاع از کرامت خود را داشته باشند.