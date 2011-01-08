خاک کشاورزی نباید با احداث واحدهای تولیدی به هدر برود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی بعد از ظهر شنبه در کارگروه شهرسازی استان همدان با بیان اینکه به متقاضیان احداث واحدهای تولیدی در خاک کشاورزی مجوز داده نمی شود، گفت: با درخواست متقاضیان احداث واحدهای تولیدی - صنعتی و کارگاهی به جز تولیدات کشاورزی و صنایع مربوط به آن در خاک کشاورزی موافقت نمی شود.

موسوی به راه اندازی مهمانپذیرهای بین راهی اشاره کرد و با بیان اینکه در راه اندازی این مراکز باید طرح های استقرار کاربری ها و ضوابط مربوط به میراث فرهنگی مد نظر قرار گیرد، گفت: باید در این زمینه به میزان سرمایه گذاری نیز توجه داشت.

معاون امور عمرانی استاندار همدان اظهار داشـت: در خصوص موارد پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی و در صورت قرار گرفتن طرح در خارج از محدوده شهر ها باید به مکان مراکز رفاهی بین راهی توجه شود تا از متضرر شدن سرمایه گذاران جلوگیری شود.

موسوی از الحاق 30 هکتاز زمین به محدوده شهر ملایر برای احداث مسکن مهر در این شهرستان خبر داد و افزود: دو و نیم هکتار از زمین های ذخیره مسکونی شهر جورقان نیز برای انجام عملیات ساخت مسکن مهر در جورقان اختصاص یافته است.

وی افزود: مسکن مهر صالح آباد نیز با اختصاص چهار هکتار زمین به زودی اجرایی می شود.

موسوی از تصویب در اختیار گذاشتن 13 هکتار زمین برای اموزش عالی تویسرکان سخن گفت و افزود: در خصوص صنایع نیازمند به آب نیز باید مجوز شرکت آب منطقه ای همدان صادر شود.