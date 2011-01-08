همکاری بسیجیان لرستانی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند در جلسه طرح جذب ناظرین افتخاری از سازمان بسیج کارمندان در سخنانی اظهار داشت: با برگزاری جلسات مختلف با فرماندهان اداری و کارگری زمینه همکاری حوزه ها و پایگاههای مقاومت در بحث نظارت فراهم می شود.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه میان بسیج با سازمان حمایت از مصرف کنندگان وزارت بازرگانی قرار است کارمندان ادارات و نهادهای مختلف به صورت ناظر افتخاری با سازمان همکاری داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اینکه بسیجیان اعلام همکاری با سازمان بازرگانی استان کرده اند، اظهار داشت: به همین منظور آموزش های لازم به بسیجیان در قالب ناظران افتخاری داده می شود.

وی تصریح کرد: به منظور حمایت بیشتر از ناظران افتخاری، در فصل های مختلف ناظران فعال معرفی خواهند شد.

مسئول سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: کارمندان و کارگران بسیجی استان به عنوان حامیان اصلی دولت در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عمل خواهند کرد.

منصور برزویی بازگیر بیان داشت: بسیجیان استان با آمادگی کامل به صورت ناظر افتخاری در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: بسیجیان به طور قطع دولت را در جهت اجرای دقیق این طرح حمایت خواهند کرد تا این اقدام مهم و ملی در کشور به خوبی اجرا شود.

مسئول سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان قانون هدفمند کردن یارانه ها را یکی از طرح های بزرگ در دولت دهم عنوان کرد و افزود: دولت با شجاعت کامل این طرح را اجرا کرده است.

برزویی بازگیر گفت: به همین منظور این سازمان آمادگی دارد یک هزار نفر از نیروهای خود را به عنوان ناظران افتخاری در جهت اجرای این قانون با همکاری سازمان بازرگانی استان لرستان آموزش دهد.