آرسنال دقیقه 90 از شکست گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال امروز شنبه در دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان در ورزشگاه امارات لندن با لیدزیونایتد مساوی کرد.

"اسنود گراس" در دقیقه 45 تیم میهمان را پیش انداخت و سسک فابرگاس هم در واپسین لحظات بازی، گل تساوی را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه لیدز کرد. آرسنال آخرین بار در سال 1997 در چارچوب مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان در ورزشگاه هایبوری لندن مقابل لیذر تن به شکست داده بود و از آن تاریخ تا به امروز 28 بازی است که مقابل این تیم شکست نخورده است.

بیرمنگام در دیگر بازی امشب با نتیجه 4 بر یک در زمین میلوال به برتری رسید.

این رقابت‌ها طبق برنامه زیر در حال برگزاری است:

* برنلی - پورت ویل

* کاونتری - کریستال پالاس

* بریستول سیتی - شفیلد ونزدی

* فولهام - پیتربورو

* دانکستر - ولورهمپتون

* برایتون - پورتسموث

* هادرسفیلد - دوور

* وستهام - بارنزلی

* ریدینگ - وست بروم

* شفیلدیونایتد - آستون ویلا

* بولتون - یورک سیتی

* بلکبرن - کوئینزپارک رنجرز

* سوانسی - کولچستریونایتد

* لینکلن - هیرفورد

* استیوناج - نیوکاسل

* بورتون آلبیون - میدلزبورو

* ساوتهمپتون - بلکپول

* واتفورد - هارتلپول

* ساندرلند - ناتس کانتی

* اسکانتورپ - اورتون

* هال سیتی - ویگان اتلتیک

* استوک - کاردیف

* پرستون - ناتینگهام فارست

* نورویچ - لیتون اورینت

* تورکوای - کارلیسل

برنامه دیدارهای روز یکشنبه جام حذفی انگلستان نیز به این شرح است:

*منچستریونایتد - لیورپول

* تاتنهام - چارلتون اتلتیک

* چلسی - ایپسویچ

* لسترسیتی - منچسترسیتی