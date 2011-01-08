امسال 25 هزار همدانی به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی در ستاد راهیان نور استان همدان با بیان اینکه شرکت اقشار مختلف و حضور در کاروان های راهیان نور حرکتی معنوی، مردمی و خود جوش است، گفت: یکی از روش های تاثیر گذار در ترویج فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس در جامعه، اعزام اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان درقالب کاروانهای زیارتی راهیان نور است.

وی با تاکید بر اینکه سطح ارائه خدمات از سوی دست اندرکاران اعزام زائران به مناطق جنگی و جبهه ها، باید در حد انتظار و اقبال متقاضیان و مردم باشد، اظهار داشت: تمامی دستگاهها و ادارات و نهادهای عضو ستاد پشتیبانی راهیان نور، باید همکاری ها و مساعدت های لازم را با متولیان امر داشته باشند.

فامیل کریمی از مسئولان و مدیران کمیته های تحت پوشش ستاد پشتیبانی راهیان نور خواست با برنامه ریزی و هماهنگی، فضای استان همدان را برای برگزاری مراسم اعزام زائران به مناطق جنگی آماده کنند.

وی ادامه داد: تجدید میثاق با شهدا و امام شهیدان، رهبر معظم انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید از اهداف کاروانها در مناطق عملیاتی محسوب می شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان نیز گفت: استان همدان سال گذشته روزانه به دو هزار و دویست نفر از زائران مناطق جنگی خدمات ارائه داده که با استقبال خوب مردم مواجه شد.

سردار عبدالرضا آزادی اظهار داشت: در این برنامه جامعه هدف، مردم به ویِژه جوانان و نسل های سوم و چهارم انقلاب هستند که آشنایی آنان با ارزشها و سیره شهدای گرانقدر ضروری است.