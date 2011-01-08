دستگاههای ناموفق گلستان در حوزه اشتغال معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در شورای اداری استان افزود: به لحاظ اهمیت این امر موضوع اشتغال در اولویت کاری مدیران استان قرار دارد.

وی اظهار داشت: در همین راستا ایجاد اشتغال برای فرزندان شهید نیز از اولویتهای امور است.

به گفته وی باید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری از سوی تمامی مدیران مرتبط با این کارگروه جدی انگاشته شود و مدیرانی که در امر اشتغالزایی به موفقیتهایی نائل شدند دلایل موفقیت خود را توصیف کنند و مدیران ناموفق در این امر به بازگویی دلایل عدم موفقیت خود بپردازند.



استاندار گلستان از همراهی مردم در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تقدیر کرد.



قناعت اظهار داشت: دشمنان نظام در پی توطئه و گمانه‌زنی‌های بی‌اساسی در زمان اجرای این طرح بودند که به سبب هوشیاری مردم همچون گذشته ناکام ماندند.



وی پیگیری مدیران استانی، اطلاع‌رسانی به هنگام و آمادگی دستگاهها را در این مهم منشا اثر دانست و افزود: طرح مذکور به بهترین شکل ممکنه در استان و نیز کشور در حال اجراست.



استاندار گلستان با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر و برنامه های آتی ستاد مرتبط در استان گفت: انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهم در بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیت های موثر اسلامی در جوامع مسلمان بود.



قناعت افزود:‌ بازتاب انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و فرهنگی بر جنبش های سیاسی اسلامی معاصر چشمگیر بود و از اینروست که ریشه در دین و باورهای برخاسته از مذهب دارد.



به گفته وی این انقلاب برآمده از مذهب، در احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران تاثیرات به سزایی داشته است.