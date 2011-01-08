اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، میزبانی پیکارهای کشتی انتخابی جام یادگار امام به بروجرد واگذار شد.

رئیس هیئت کشتی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی انتخابی جام یادگار امام اول بهمن ماه در بروجرد برگزار می شود.

عبداله عزیزپور ادامه داد: مسابقات کشتی انتخابی جام یادگار امام با شرکت کشتی گیرانی از سراسر کشور اول و دوم بهمن ماه در سالن ولایت بروجرد برگزار خواهد شد.

وی افزود: نفرات اول و دوم این پیکارها جواز حضور در مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام که اواسط بهمن ماه در استان قم برگزار می شود را بدست می آورند.

قهرمانی بروجرد در مسابقات ورزش های سه گانه استان

همچنین بنابر این گزارش، تیم شهرستان بروجرد عنوان نخست مسابقات ورطشهای سه گانه قهرمانی استان را به خود اختصاص داد.

در مسابقات ورزش های سه گانه قهرمانی استان که با شرکت 25 تیم در خرم آباد برگزار شد تیم بروجرد قهرمان شد و تیم های خرم آباد و دورود در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده نونهالان این رقابتها علیرضا گودرزی، در رده نوجوانان سیدعلی رضوی، در رده جوانان دانیال مقدسی، در رده امید میلاد طاهری و در رده بزرگسالان علی یاراحمدی عناوین نخست این دوره از رقابتها را کسب کردند.

توقف تیم فوتبال گهر دورود برابر ابومسلم مشهد

در هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور تیم گهر دورود در ورزشگاه تختی این شهرستان برابر مهمان خود ابومسلم مشهد به نتیجه مساوی بدون گل رضایت داد.

بنابر این گزارش تیم فوتبال گهر دورود با این تساوی 14 امتیازی شد و در رده نهم جدول رده بندی گروه دوم قرار گرفت.

تیم گهر دورود در دیدار پایانی دور رفت این مسابقات هفته آینده به مصاف فولاد گستر یزد صدرنشین این گروه خواهد رفت.

دعوت 4 کشتی گیر لرستانی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، چهار کشتی گیر فرنگی کار لرستانی به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان دعوت شدند.

کمیته فنی فدراسیون کشتی حمیدرضا خامسی در وزن 50 کیلوگرم، صادق کوهنانی در 55، برومند اصلان در 66 و محسن قاسمی در وزن 74 کیلوگرم را به اردوی انتخابی تیم ملی که تا 30 بهمن ماه در خانه کشتی تهران برپاست دعوت کرد.

برگزیدگان این اردو در قالب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان در پیکارهای آسیایی تایلند که تیرماه و جهانی مجارستان که آذر ماه برگزار می شود شرکت می کنند.

معرفی افراد برتر مسابقات اسکواش قهرمانی استان

در مسابقات اسکواش قهرمانی استان لرستان انتخابی مسابقات قهرمانی کشور که با شرکت 30 اسکواش باز در سالن فریبرز فرشاد خرم آباد برگزار شد آرین کاویانی، محمد بیرانوند و محمد یگانه به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

محمود داوودی نژاد رئیس هیئت اسکواش استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این افراد ضمن کسب عنوان های اول تا سوم در مسابقات اسکواش قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی که 30 دی ماه تا یکم بهمن ماه امسال در سالن شهید حیدرنیا تهران برگزار می شود شرکت می کنند.

دعوت 2 پارو زن لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، دو پارو زن لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی کشور دعوت شدند.

کمیته فنی فدراسیون قایقرانی فردین حسنوند و سعید عادلی دو پارو زن لرستانی را به اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ کشورمان دعوت کرد.

این اردو تا 22 دی ماه جاری در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا می شود .

تیم ملی قایقرانی روئینگ کشورمان خود را برای شرکت در مسابقات آسیایی هنگ هنگ و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن آماده می کند.

دعوت 3 کشتی گیر فرنگی کار لرستان به اردوی آمادگی تیم ملی

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان میلاد تیموری در وزن 54 کیلوگرم، سبحان میرزاخانی در وزن 63 و محسن میرزایی در وزن 69 کیلوگرم را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

بنابر این گزارش افراد برگزیده این اردو که از 16 تا 28 دیماه جاری در مجموعه ورزشی برق تهران برپا می شود تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان را در پیکارهای آسیایی تایلند که اردیبهشت ماه و جهانی مجارستان که خرداد ماه سال آینده برگزار می شود همراهی می کنند.