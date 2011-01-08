کاروان راهیان نور گلستان هر دو روز به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر شنبه رد ستاد دهه فجر استان افزود: اجرای برنامه در 11 شب در 11 مسجد مرکز استان در خصوص مراسم بزرگداشت دهه فجر از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده از سوی استانداری گلستان است.

وی اظهار داشت: نخستین نمایشگاه عکس پشت صحنه سریال مختارنامه نیز در این ایام به نمایش گذاشته خواهد شد.

جانشین دبیر ستاد دهه فجر در استان از حضور بالگردهایی با هماهنگی جمعیت هلال احمر استان خبر داد که پوشش خبری راهپیمایی روز 22 بهمن را به عهده دارند.

جمشیدی با اشاره به تهیه کتابچه راهنمایی ستادهای دهه فجر و کمیته‌ها و ارسال آن برای کمیته‌ها و ستادهای شهرستانی گفت: بولتن خبری 5 شماره‌ای با عنوان بهار گلستان با همکاری تمامی کمیته‌ها نیز در راه است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان با اشاره به تشکیل ستاد عالی این ایام اظهار داشت: صورتجلسه ستاد عالی دهه فجر استان به تمامی دستگاههای اجرایی و فرمانداران در راستای اقدام و فعال نمودن آن ارسال شد.



جمشیدی با تاکید بر انتخاب فرمانداران استان به عنوان رئیس ستاد مذکور اعلام داشت: برنامه‌های پیشنهادی دبیرخانه به منظور اجرا توسط کمیته‌های استانی تدوین شده است.



به گفته وی تمامی مسئولان ستاد در همایش توجیهی دو روزه ستاد مرکزی دهه فجر که در تهران برگزار خواهد شد شرکت می‌کنند.